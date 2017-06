'Rick Karsdorp staat voor een vertrek bij Feyenoord'

De kans is groot dat Rick Karsdorp vertrekt bij Feyenoord. Er is veel interesse voor de rechtsachter van de Rotterdammers. Met name uit Italië wordt aan hem getrokken.

Zo is recent AS Roma aan het rijtje geïnteresseerden toegevoegd, zo weet Vavel Italia. Volgens het medium zien de Romeinen in Karsdorp de ideale nieuwe rechtsachter. Ook Internationale heeft naar verluidt interesse.

De Oranje-international heeft echter nog een contract tot 2021 (!) in De Kuip, waardoor de vraagprijs voor Karsdorp zo tussen de vijftien en vijfentwintig miljoen euro wordt geschat. Mochten dergelijke bedragen inderdaad op tafel komen, is de kans groot dat de verdediger niet met Feyenoord mee de Champions League in gaat, maar vertrekt uit Rotterdam.