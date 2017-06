'Napoli richt pijlen op Zoet'

Jeroen Zoet zou nadrukkelijk in de belangstelling staan van Napoli , dat melden verschillende Italiaanse media. In Napels moet Zoet de opvolger worden van Pepe Reina . De 35-jarige Spaanse doelman heeft nog een contract voor één jaar.

Met name de clubleiding van Napoli zou het zien zitten in de PSV-doelman, die de aankomende jaren het doel moet gaan verdedigen in Napels. Ook Zoet zelf lijkt wel oren te hebben naar een transfer. Na vier seizoenen als eerste doelman van PSV staat de keeper open voor een volgende stap. Zoet heeft in Eindhoven nog een contract tot 2019 en moet waarschijnlijk rond de tien miljoen euro opbrengen.