Kelvin de Lang, de voetbalman die Ellen Hoog ten huwelijk vroeg

Kelvin de Lang schopte het zelf als voetballer tot de amateurs van Argon. In het scouten van talenten is de kersverse echtgenoot van hockeyster Ellen Hoog een stuk succesvoller. Een blik op de indrukwekkende cv van de oud-speler die deze week in Toscane het ja-woord gaf.

Het is in 2009 als De Lang besluit een punt te zetten achter zijn niet al te glorieuze voetballoopbaan. RTV Utrecht meldt destijds dat de middenvelder het spelen en trainen bij een hoofdklasser niet meer kan combineren met zijn drukke baan.

De Lang heeft op dat moment al meerdere stappen gemaakt in het begeleiden en scouten van talentvolle spelers. Neem zijn dienstverband bij HFC Haarlem, waar hij tussen 2003 en 2005 de Onder 17 en Onder 19 onder zijn hoede had.

Op dat moment is hij nog bezig een sportmarketingopleiding af te ronden aan de Johan Cruyff University. Hij haalt tussen 1998 en 2001 zijn trainerspapieren bij de KNVB en heeft een sportopleiding op het CIOS achter de rug.

Tegelijk met zijn werkzaamheden bij Haarlem is De Lang bij Essel Sports actief als sportmarketeer voor professionele atleten en bedrijven. Hij heeft in 2005 een tussenjaar bij Holland Active om vervolgens als hoofd marketing & scouting op te duiken bij Football Mix BV. De grens wordt verlegd naar het in de markt zetten en scouten van internationale voetballers.

Sinds maart 2014 is De Lang directeur bij de Nederlandse en Belgische afdelingen van Doyen. Deze investeringsmaatschappij consulteert het liefst bij internationale transfers. Een jaar voordat hij bij Doyen aan de slag gaat, ontmoet hij Hoog. In 2016 vraagt hij de bekende hockeyster ten huwelijk in New York. Een jaar later trouwen ze in Toscane.