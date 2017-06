De vierde keeper van Feyenoord die het in Friesland probeert

Warner Hahn is ervan overtuigd dat hij de beste keeper kan worden die als exponent van Feyenoord in Heerenveen is beland. Hoog ligt de lat niet. Wie zijn de 'Rotterdamse' keepers die hem voorgingen als aanwinst van sc Heerenveen?

De maat was vol voor Hahn nadat hij via verhuurperiodes aan PEC Zwolle en Excelsior terug in Rotterdam weer op de bank belandde. De doelman tekende een driejarige verbintenis bij Heerenveen, zodat hij daar kan laten zien wat hij in huis heeft.

Erwin Mulder

Seizoenen: 2

Wedstrijden: 70

Het is een bekend tafereel, een doelman met een Feyenoord-verleden die naar Heerenveen overstapt. Sterker nog, de huidige eerste goalie Erwin Mulder was voorheen een concurrent van Hahn als eerste keeper van Feyenoord.

De 28-jarige goalie moest het veld ruimen toen de Rotterdammers zich versterkten met voormalig Ajacied Kenneth Vermeer. Hij keepte twee jaar lang onafgebroken bij Heerenveen in de Eredivisie. Nu gaat hij deze zomer op zoek naar een nieuw avontuur.

Maarten de Fockert

Seizoenen: 2

Wedstrijden: 0

Maakt Hahn zijn debuut in de eerste wedstrijd van het seizoen met Heerenveen, dan is hij de 22-jarige Maarten de Fockert al voorbijgestreefd. De goalie is een jeugdexponent van Feyenoord en probeerde zijn carrière op te starten in Friesland. Dat lukte niet, waardoor hij vorig seizoen overstapte naar VVV-Venlo.

Rob van Dijk

Seizoenen: 2

Wedstrijden: 15

Ook van Rob van Dijk heeft Hahn weinig te vrezen. De doelman begon zijn loopbaan bij Feyenoord en speelde jarenlang voor RKC Waalwijk. In de nadagen van zijn carrière diende hij onder meer Heerenveen. Na net aan twee seizoenen vertrok hij naar Feyenoord, waar hij in zijn tweede seizoen ineens in de basis belandde. Daarmee spoelde hij de zure smaak van slechts vijftien duels in Heerenveen weg.