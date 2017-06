Deze spelers kunnen binnenkort terugkeren bij PSV

Klaas-Jan Huntelaar is teruggekeerd bij Ajax. Dirk Kuyt bewandelde dezelfde weg bij Feyenoord, terwijl ook Jean-Paul Boëtius op dit moment in de belangstelling staat van de Rotterdammers. Maar wie kan PSV eigenlijk terug naar Eindhoven halen van de spelers die ze ooit verkochten? Een rijtje ideeën voor Marcel Brands.

1. Zakaria Bakkali (21)

Nee, Bakkali is duidelijk niet de makkelijkste jongen om in je groep te hebben. Maar de buitenspeler die PSV verruilde voor Valencia is nog altijd een megatalent en komt bij Valencia amper aan de bank. Hij mag op zoek naar een nieuwe club waar hij meer speeltijd krijgt. Bij PSV ontbrak het afgelopen seizoen aan sterke buitenspelers. Wordt het Zakaria Backkali?



Wil Bakkali revanche nemen op zijn vervelende vertrek bij PSV?

2. Fágner (28)

Onder het motto: kent u hem nog? Net als doelman Cássio Ramos is Fágner een Braziliaanse speler die bij PSV mislukte, terugkeerde naar zijn thuisland en vervolgens alsnog tot bloei kwam. Deze rechtsachter speelde nog een paar seizoenen voor VfL Wolfsburg en is inmiddels weer in Brazilië aanbeland. Als Fágner nog iets in Europa wil bereiken, moet hij nu overstappen. Met het naderende vertrek van Santiago Arias is een transfer naar PSV opeens zo'n gekke gedachte niet meer.



Met een beetje een creatieve geest kun je Robben en Fágner volgend jaar wellicht zien samen spelen.

3. Ibrahim Afellay (31)

De Marokkaanse Nederlander is blessuregevoelig, maar nog wel altijd van een hoog niveau. Hoewel hij zijn contract bij Stoke City recent verlengde tot 2019 is Afellay nu nog in de kracht van zijn leven om PSV terug aan de Nederlandse top te brengen. Hij verliet Eindhoven ooit midden in het seizoen, maar zijn missie bij FC Barcelona mislukte. Is het al tijd om terug te keren?



Als Afellay een goede rentree maakt bij PSV, komt hij ook eerder in beeld om zijn rentree in Oranje te maken.

4. Heurelho Gomes (36)

Een vertrek van Jeroen Zoet bij PSV ligt deze zomer in de lijn der verwachting. Wat kan Brands doen om die vacante positie op te vullen? Voormalig De Graafschap-keeper Hidde Jurjus en Yanick van Osch zijn grote talenten, maar nog niet rijp voor het grote werk. Tot die tijd kan Gomes als sluitpost fungeren en na één of twee jaar als tweede doelman ontspannen afsluiten in Eindhoven. Gezien zijn basisplaats bij Watford is het echter twijfelachtig of de Braziliaan dit zelf ziet zitten. Als ze hem beloven dat er elke dag appelmoes op zijn menu zal staan, komt hij dan wel?



Gomes (r) vormde jarenlang met de inmiddels gestopte Alex (l) een duo waar het publiek in het Philips Stadion van smulde.

5. Arjen Robben (33)

Mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Het is niet zozeer de vraag of PSV de buitenspeler terug wil halen, maar of Robben terug wil komen naar Eindhoven. Als hij toch gaat afbouwen kan dat namelijk ook bij zijn clubliefde FC Groningen. In zijn huidige vorm en fysieke staat kan Robben a la Kuyt PSV wel de landstitel bezorgen. Dit jaar zit een comeback er nog niet in. Maar in de zomer van 2018 wel?



Robben speelde sinds zijn vertrek uit Eindhoven alleen nog tegen PSV.