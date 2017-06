Harm van Veldhoven, specialist in spelers 'met een krasje'

Als er één iemand is die het leed bij Roda JC kan verzachten, dan is het wel Harm van Veldhoven. De gewezen hoofdcoach van de Kerkradenaren is aangesteld als technisch directeur. In zijn eerste periode bij Roda bleek hij een meester in het helen van wonden.

Spelers 'met een krasje'. Met dat predicaat werden in de vier jaar dat Van Veldhoven trainer was van Roda aan de lopende band aanwinsten voor de selectie binnengehaald. Transfervrij na een mislukt avontuur bij een andere club, maar het perfecte plaatje voor de tot Belg genaturaliseerde Nederlander.

De toenmalige coach drukte in samenwerking met technisch directeur Martin van Geel een groot stempel op het beleid bij Roda. De club moest de eindjes aan elkaar knopen en dus creatief met geld omgaan. Na zijn eerste seizoen, waarin hij Roda voor degradatie behoedde, kon hij gaan bouwen aan iets moois. Daarin speelde een handvol spelers 'met een krasje' een rol.

Mads Junker

Het aanvalskoppel Junker-Skoubo bleek in het tweede seizoen van Van Veldhoven een schot in de roos. Het ging dusdanig goed, dat Roda zich in het jaar na een rampseizoen plaatste voor de play-offs om Europees voetbal.

Junker was de absolute gevierde man bij Roda. Een speler die bij Vitesse nooit had kunnen laten zien wat hij in huis had, terwijl hij eerder bij Nordjsaelland toch echt vijftien keer in één seizoen scoorde. Roda dankte hem in zijn eerste jaar in dienst voor 23 doelpunten, die het jaar erop nog eens een vervolg met 20 goals kreeg.

Ruud Vormer

In het seizoen 2010/11 excelleerde een speler die bij AZ was weggehoond door een gebrek aan toekomstperspectief. Zo dramatisch was zijn situatie niet, maar Van Veldhoven gaf Vormer bij zijn entree gelijk een flinke dosis vertrouwen. Hij miste in zijn tweede seizoen voor de Limburgers geen wedstrijd en werd verkozen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie.

Wederom plaatste Roda zich voor de play-offs, maar dit keer was ADO Den Haag te sterk. Voor Van Veldhoven lag de titel Trainer van het Jaar klaar, ook al deed het pijn dat er opnieuw geen Europees voetbal werd behaald. Het was voor enkele sleutelspelers een extra reden om Roda na het seizoen te verlaten.

Sanharib Malki

Weer moest Van Veldhoven op zoek naar een speler op wie hij kon bouwen voor nieuw succes. En de zoektocht stuitte dit keer op Sanharib Malki, die aan het ploeteren was bij SK Lokeren. De spits van Syrische komaf deed er met 25 goals een schepje bovenop ten opzichte van Junker. Nooit eerder lukte het een speler van Roda om zo vaak in één Eredivisieseizoen te scoren.

Roda deed wederom mee om Europees voetbal, maar greep ternauwernood naast de play-offs. Voor Van Veldhoven was dat genoeg om zijn geluk elders te beproeven. Hij belandde via België weer in Nederland als technisch manager van FC Eindhoven. Eén van de spelers die hij binnenhaalde, was Leonardo de Vitor Santiago. Zijn honger naar het doen opleven van spelers 'met een krasje' is onverminderd groot.