Dit was de laatste wedstrijd van Ronaldinho voor Barça

Het was in de tijd dat Jon Dahl Tomasson je als speler van Barcelona nog een vervelende avond kon bezorgen. Ronaldinho keert op 30 juni 2017 terug in het stadion waar hij negen jaar geleden zijn laatste wedstrijd speelde voor de Spaanse grootmacht.

Ronaldinho is gevraagd om het met een sterrenteam op te nemen tegen collega's van Manchester United. Oud-spelers als Juliano Belletti, Edmilson en Ludovic Giuly komen opdraven voor de ontmoeting die plaatsvindt in Camp Nou.

Deceptie

De laatste wedstrijd die Ronaldinho in het Barcelona-shirt speelde in het onderkomen van de club, liep uit op een deceptie. Het was toch al niet zo'n leuk jaar voor de Braziliaan, die in rap tempo een omslag maakte van extreem succesvol naar buitengewoon matig. Vast stond dat hij de club aan het einde van het seizoen zou verlaten.

73.000 mensen zagen Ronaldinho een afscheid dat desalniettemin even onverwachts was als de acties waarmee hij in de jaren ervoor iedere tegenstander gek maakte. Gordinho liep een blessure op en de ontmoeting met Villarreal bleek zijn laatste partij in dienst van Barça.

Elf meter

De ploeg van trainer Frank Rijkaard kwam in de 31ste minuut op achterstand toen Guillermo Franco werd neergehaald in het strafschopgebied. Marcos Senna bracht Villarreal vanaf elf meter op voorsprong.

Xavi maakte daarna nog wel gelijk voor Barça. Hij ontving de bal van Andres Iniesta en schoot met rechts binnen. Maar het slotakkoord was voor Tomasson, die Villarreal de drie punten bezorgde. De Deense invaller maakte uit de rebound van Sebastian Eguren een vervelende avond van het laatste potje van Ronaldinho op Camp Nou.