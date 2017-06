Overzicht: de acht deelnemers aan de Confederations Cup

Donderdag begint in Rusland de Confederations Cup, een voorproefje op de mondiale eindronde die een jaar later op het programma staat. Het toernooitje wordt vaak niet voor vol aangezien, maar levert wel degelijk leuke wedstrijden op. ELF stelt de acht deelnemers in vogelvlucht aan u voor.

Groep A:

Rusland

Het gastland zal niet met allerlei bekende namen op de proppen komen. Sowieso spelen er niet meer zoveel Russen over de grens - er is er ook geen geselecteerd. Bijvoorbeeld Roman Neustädter van Schalke 04 is niet aanwezig. Een blik op de selectie leert wel dat Fedor Smolov, voormalig Feyenoorder, erbij zit. De groepsfase lijkt het eindstation voor de Russen, die hard moeten werken op goed voor de dag te komen.

Nieuw-Zeeland

Sowieso het meest boeiende gezelschap dat aanwezig is. Spelers van vijf verschillende continenten, actief in tien verschillende landen.. en twee 'Nederlandse' spelers! De eerste weet u, dat is Ryan Thomas, want dat heeft u in de nieuwe ELF gelezen, maar de tweede is even zoeken. Tamati Williams, keeper van RKC Waalwijk. Leuk, maar dat blijft wel bij de groepsfase.

Portugal

Of Cristiano Ronaldo niet eens op vakantie wilde? Mwah. De superster gromde even, maar gaat gewoon voorop in de strijd met de Europees kampioen. De ploeg is keurig bijeengebleven en behoeft verder weinig introductie: beste kans dat ze hun visitekaartje hier ook even komen afleveren. Topfavoriet voor de eindzege.

Mexico

Onder normale omstandigheden had PSV zich waarschijnlijk de haren uit het hoofd getrokken bij het idee dat sterkhouders Héctor Moreno en Andrés Guardado op dit toernooitje komen opdagen. Nu misschien niet: Mexico heeft Hirvig Lozano ook in de rangen en het is een publiek geheim dat de Eindhovenaren erg gecharmeerd zijn van de buitenspeler. Hun privéjet zal wel een derde stoel krijgen..

Groep B:

Kameroen

Ook een lekker divers gezelschap: de 23 spelers zijn verspreid over liefst zeventien landen. Op doel staat uiteraard onze vriend André Onana, terwijl Arnaud Djoum, nu Hearts in Schotland, ook een verleden in de Eredivisie kent. Let voorin op Vincent Aboubakar, de spits die de doelpunten moet verzorgen voor de Ontembare Leeuwen. De groep staat onder leiding van Hugo Broos en hoopt na de Africa Cup weer een succes te kunnen vieren.

Chili

Waar sommige landen gewoon een leger pubers in de nationale ploeg heeft, kan Chili de Clearasil prima thuislaten: slechts één speler van de Zuid-Amerikaanse afgevaardigde is onder de 23. De grote sterren van Chili spelen zoals bekend in Europa, maar toch heeft het merendeel van de selectie werk aan hun eigen kant van de Atlantische Oceaan. Let op Angelo Sagal, een veelbelovende spits die nu nog in het langgerekte land zijn doelpunten maakt.

Australië

Tim Cahill is er nog bij! En Trent Sainsbury ook, al speelt-ie nu in China. Ook Ajdin Hrustic, die recent bij FC Groningen debuteerde, maakt deel uit van de afvaardiging van de Socceroos. Ook dit is weer een bende nomaden, actief overal waar ze maar emplooi kunnen vinden. Matthew Ryan, de keeper van Valencia, is de enige die het vermelden echt waard is.

Duitsland

De andere kanshebber op de eindzege, gewoon omdat het Die Mannschaft is. Toch nemen de wereldkampioenen van 2014 dit voorproefje niet zo serieus. De ploeg laat veel grote namen thuis en riep niet eens een vervanger op toen Leroy Sané geblesseerd afhaakte. Het is leuk voor Ajacied Amin Younes, maar tenzij hij wonderen verricht gaat hij niet mee als het volgend jaar echt om de knikkers gaat.