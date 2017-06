Acht wedstrijden in de Eredivisie waar we naar uitkijken

De eerste speeldagen zijn niet spannend. PSV ontvangt in het weekend van 11 augustus AZ, Feyenoord krijgt FC Twente op bezoek terwijl Ajax naar Heracles Almelo moet. De promovendi VVV-Venlo en NAC Breda beginnen respectievelijk met Sparta-thuis en Vitesse-uit. De slotdag, 6 mei 2018, bevat sc Heerenveen - Feyenoord, Excelsior - Ajax en PSV - FC Groningen. ELF zocht op de kalender acht wedstrijden uit waar we specifiek zin in hebben.

Feyenoord - Ajax(22 oktober en 21 januari)

De titelpretendenten van verleden seizoen en natuurlijk de onbetwiste Klassieker. De herfstontmoeting in de Kuip begint vaste prik te worden, terwijl de terugwedstrijd nu wel erg vroeg op het programma staat: meteen na de winterstop. Gaat Feyenoord na de titelvloek ook eens het Ajaxsyndroom weggooien? De Rotterdammers wonnen in de Eredivisie al tien keer op rij niet van de aartsrivaal.

Ajax - PSV(10 december en 15 april)

Die data komen aardig overeen met afgelopen seizoen. Hoewel de Eindhovenaren zelf geen rol konden spelen in de titelrace, wisten ze in de ArenA een aardige deuk te slaan in de Amsterdamse aspiraties, om die vervolgens in de terugwedstrijd knock-out te slaan. Dit jaar zal PSV hopen dat het zelf ook een woordje kan meepraten om de schaal als Ajax in Brabant op bezoek komt.

Feyenoord - PSV(17 september en 25 februari)

De speeldata komen overeen, alleen de stadions zijn omgedraaid. Vorig jaar pakte de Stadionclub de volle buit tegen PSV, twee klappen die de kampioensambities bekrachtigden. Het treffen in september wordt nog wat, zo na de eerste Champions League-ronde van Feyenoord. Een mooie graadmeter of Feyenoord nog een keer titelrijp is.

FC Twente - Heracles Almelo(29 september en 9 maart)

Een streekderby die wel lijkt te overleven in de komende jaren. Leuk is dat-ie in de planning twee keer op vrijdagavond gepland staat, zoals wel vaker het geval is. De supporters van beide clubs vliegen elkaar over het algemeen ook niet in de haren. In Almelo vinden ze het wel weer eens tijd om boven FC Twente te gaan eindigen. De twee onderlinge ontmoetingen zijn daarin wellicht cruciaal.

Willem II - NAC(8 december en 15 april)

Willem II-supporters zullen voor de bühne hebben gedaan alsof ze de promotie van NAC verschrikkelijk vonden, maar mooi dat de beide confrontaties met de Bredase buurman rood omcirkeld staan in vele Tilburgse agenda's. Een overwinning in Breda is ook al bijna tien jaar geleden: de vorige werd nota bene door Frank Demouge bezegeld. Barack Obama was toen nog geeneens president.

Roda JC - VVV(16 december en 29 april)

Oke, we weten het. Kerkrade en Venlo liggen verder uiteen dan Amsterdam en Rotterdam, dus is dit een derby? Niet zoals Roda - MVV of Roda - Fortuna Sittard, maar toch is het leuk dat er twee Limburgse clubs met de grote jongens meedoen. Vooral in Venlo hebben ze wat recht te zetten: ze wonnen in dertig jaar slechts een enkele derby. Het treffen in De Koel op een cruciaal moment in het seizoen belooft wat.

Sparta - Feyenoord(17 december en 29 april)

De derby's in Limburg en Rotterdam zijn in dezelfde weekenden. De ontmoetingen op Zuid zijn nooit overdreven boeiend, want die wint Feyenoord steevast met ruime cijfers. Op Het Kasteel liggen de kaarten meestal anders geschud: vorig seizoen wisten de Spartanen bijna het titelfeest van hun stadgenoten te bederven met een belangrijke zege.

Excelsior - Feyenoord(20 augustus en 1 april)

Ondanks de titel heeft Feyenoord toch een klein trauma opgelopen. De computer in Zeist is lief geweest: de eerste uitwedstrijd voor de kampioen is meteen op Woudestein: een uitgelezen kans om de pijnlijke herinnering aan de oorveeg van vorige maand meteen de kop in te drukken. Of heeft het kleine broertje nog een keer een bloedneus in petto voor Goliath?