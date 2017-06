Drie jaar geleden: Oranje vernedert wereldkampioen Spanje

De prognoses vooraf waren op zijn zachtst gezegd niet al te positief. In diverse opinieprogramma's werd het team van Louis van Gaal al neergesabeld voor er ook maar een minuut gespeeld was. De openingswedstrijd van Nederland op het WK in Brazilië was er echter eentje voor de geschiedenisboeken. Wereldkampioen Spanje werd afgedroogd.

Die 13 juni in 2014 was er voor veel mensen ongetwijfeld eentje van zon, vlees op de bbq en het nodige bier. De verwachtingen waren dus niet al te hoog, maar de omstandigheden om voetbal te kijken waren in ieder geval wél uitstekend. In de eerste helft liet Oranje zien waarom er weinig positivisme heerste in het land, want Spanje speelde Nederland bij vlagen weg. Een 1-0 bij rust was dan ook een magere afspiegeling geweest van de verhoudingen.

Tot de 44ste minuut van de eerste helft had Oranje weinig kunnen creëren. Op dat moment lag de bal bij Daley Blind. Met een pass, die elke Nederlandse voetballiefhebber kan dromen, stelde de toenmalig Ajacied Robin van Persie in staat om met een zweefkopbal de gelijkmaker te produceren. De rest is geschiedenis. De tweede helft was er één waar iedereen met open mond naar keek, de doelpunten bleven vallen. Vier goals van Oranje hadden er in het tweede bedrijf ook zomaar zes of zeven kunnen zijn. Hoe staat het met de spelers die in die historische wedstrijd het basiselftal vormden?





Jasper Cillessen

Interlands sinds het WK: 17

Tijdens het wereldkampioenschap in Zuid-Amerika was Jasper Cillessen de onbetwiste eerste doelman. Een prima prestatie op het WK leidde tot de nodige interesse, maar er was geen club die daadwerkelijk toehapte. Achteraf was dat wel hét moment geweest voor de Gelderlander. Afgelopen seizoen maakte hij uiteindelijk de gedroomde overstap naar Barcelona, maar nu niet als eerste keeper maar als tweede, achter Marc-André ter Stegen.

Stefan de Vrij

Interlands sinds het WK: 12

Stefan de Vrij knikte de derde goal binnen in Brazilië. Niet zijn mooiste, maar wel een van de belangrijksten uit zijn loopbaan. Sinds het wereldkampioenschap heeft de centrale verdediger een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. De Vrij stapte over van Feyenoord naar Lazio Roma. In Italië is hij beter en beter geworden. Nu wordt hij genoemd bij absolute topclubs in de grote competities, terwijl hij vrijwel heel 2016 aan zijn neus voorbij zag gaan door blessureleed. Een van de weinigen van dit team die wél beter is geworden.

Ron Vlaar

Interlands sinds het WK: 1

We zagen op het WK een Arjen Robben in topvorm, de doorbraak van Memphis en een nog steeds uitstekende Wesley Sneijder. Maar de meest verrassende prestatie werd geleverd door Ron Vlaar. Wie herinnert zich niet de sprint tegen Lionel Messi in de halve finale? Vlaar stak in de vorm van zijn leven. Clubs leken in de rij te staan voor hem, maar de Noord-Hollander raakte op een verkeerd moment dusdanig geblesseerd dat een overstap er niet meer in zat. De loopbaan van Vlaar ging bergafwaarts en momenteel is hij een modale verdediger bij AZ. De supervorm van toen is ver weg.

Bruno Martins Indi

Interlands sinds het WK: 12

Na het wereldkampioenschap maakte Bruno Martins Indi een op het oog mooie en logische vervolgstap naar FC Porto. De linker centraleverdediger annex linksback kwam in het begin nog wel aan spelen toe, maar raakte langzaamaan uit beeld. Stoke City bood dit seizoen uitkomst. In Engeland hervond de geboren Portugees zich. Onlangs bevestigde Martins Indi dat hij na de zomer toch terugkeert bij Porto.

Daryl Janmaat

Interlands sinds het WK: 7

Net als zijn toenmalige teamgenoten De Vrij en Martins Indi trok Daryl Janmaat na het WK weg uit Nederland. Het beloofde voetballand wachtte. Het Engelse Watford City zag wel heil in de komst van de bedrijvige rechterverdediger. Hij speelt zijn wedstrijden, maar door de transfer en wat mindere wedstrijden bij Oranje raakte hij enigszins uit beeld. Rick Karsdorp, Joël Veltman en Kenny Tete staan momenteel hoger in de pikorde.

Jonathan de Guzman

Interlands sinds het WK: 1

Het zou een mooie quizvraag zijn in een triviantspel: wie stond er naast Nigel de Jong centraal op het middenveld? Het antwoord is dus Jonathan de Guzman. Dat was niet vanzelfsprekend, want De Guzman kampte in de aanloop naar de wedstijd tegen Spanje met een hamstringblessure. Nadien speelde de geboren Canadees weliswaar bij het toonaangevende Napoli, maar verder dan één schamele interland kwam De Guzman niet meer.

Wesley Sneijder

Interlands sinds het WK: 26

Wesley Sneijder stond afgelopen vrijdag nog maar eens in het zonnetje bij Oranje. In 2008, 2010 en 2014 stond hij dat vooral vanwege zijn geweldige prestaties, dit keer omdat hij recordinternational is geworden. Sneijder behoort nog steeds tot de beste spelers van het Nederlands elftal, net als op het wereldkampioenschap in 2014. De middenvelder hoopt nog op één huzarenstukje: het WK in Rusland. De boodschap is duidelijk: er zal gewonnen moeten worden in Frankrijk om dat te bewerkstelligen.

Nigel de Jong

Interlands sinds het WK: 5

Jaren een vaste waarde in Oranje, maar een jaar na het WK trok hij naar LA Galaxy. Een teken van afbouwen. Maar De Jong keerde vorig seizoen terug op Europese velden en was al die tijd gewoon beschikbaar voor Oranje. De middenvelder lijkt echter niet meer in aanmerking te komen voor een plekje in het Nederlands elftal.

Daley Blind

Interlands sinds het WK: 27

Met twee uitgekiende passes leverde Daley Blind een groot aandeel in de prachtzege op Spanje. Sindsdien is er zoveel gebeurd bij Oranje dat Blind er een boek over kan schrijven. Vader Danny werd bondscoach en vervolgens genadeloos aan de schandpaal gehangen. Niet door alleen de voetbalwereld, maar door zeventien miljoen bondscoaches. Daley speelde stoïcijns verder en is bij Manchester United nog steeds een gewaardeerde kracht. De transfer naar zo'n topclub zal ongetwijfeld in een stroomversnelling zijn geraakt door die twee sublieme assists op respectievelijk Van Persie en Robben.

Arjen Robben

Interlands sinds het WK: 10

Oranje is nog steeds even afhankelijk van Arjen Robben als in 2014. Nog steeds is de vleugelflitser een ongekende aanvaller, maar de vorm van 2014 is er niet meer. Niet gek, want in Brazilië was Robben buitenaards. De 1-5 tegen Spanje illustreert dat. Hoe Robben erkend topverdediger Sergio Ramos toen degradeerde was ongekend.

Robin van Persie

Interlands sinds het WK: 10

Met zijn kopbal tegen Spanje zette Van Persie zich in een rijtje met Dennis Bergkamp. Net zo'n iconische goal als die van de oud-topspits in de kwartfinale van het WK 1998 tegen Argentinië. Het doelpunt maakt deel uit van de schommelende relatie die Van Persie heeft met Oranje. Topscorer, maar nooit onomstreden. Nog steeds, want sinds het wereldkampioenschap speelde hij slechts tien interlands. Het huwelijk met Oranje lijkt gestrand voor Van Persie.