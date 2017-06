Rutten: "Hij blijft de rechtsback van het Nederlands elftal"

De geruchtenstroom draait momenteel op volle toeren. Rick Karsdorp wordt de laatste tijd in verband gebracht met enkele Italiaanse clubs, waaronder Inter Milan en AS Roma. Het is snel gegaan met de rechterverdediger van Feyenoord. ELF Voetbal sprak met voetbalvader Fred Rutten.

“ Qua type spel past hij in de Bundesliga”

Rutten kreeg drie jaar geleden bij Feyenoord te maken met een nog vrij onbekende Rick Karsdorp, net na zijn overstap van de A-junioren naar het eerste. In de eerste week liet het talent zich direct gelden. "Die week maakten we kennis en speelden we allerlei rondo's. Rick zat in een gemixte groep: jong en oud. Een iemand was toen alles aan het regelen, namelijk Rick. Het viel me direct op dat hij een echte Feyenoord-speler is: brutaal en zonder faalangst."

Met onder anderen Jordy Clasie, Tonny Vilhena en Jens Toornstra in de selectie was er echter weinig plaats op zijn favoriete middenveld. Om hem toch speeltijd te gunnen lonkte de rechtsback positie, tot dan vaak bezet door Luke Wilkshire of Khalid Boulahrouz. "Als we elf tegen elf speelden op de training, misten we een rechtsback. Ik dacht: laten we Rick daar eens neerzetten. Als je hem als speler analyseert heeft hij kwaliteiten die bij die positie passen: hij is snel en krachtig, en heeft bovendien een geweldige voorzet. Defensief heeft hij een onwijs corrigerend vermogen door zijn snelheid, zoals hij dit seizoen thuis tegen PSV bewees door Steven Bergwijn van scoren te houden."

Lui

Toen Rutten zijn plannen met Karsdorp kenbaar maakte werd hij voor gek verklaard. "Ik denk dat ik de uitzondering was die een rechtsback in hem zag. Na ongeveer een maand ging ik het kantoor van technisch directeur Martin van Geel binnen en zei: Rick wordt de nieuwe rechtsback van Feyenoord. Hij reageerde met gefronste wenkbrauwen. Rick zelf stond er, wat ik er van herinner, ook niet erg voor open. Niet door dat te zeggen, maar dat kon ik wel aan zijn lichaamstaal zien. Ik moest hem echt overtuigen."

Karsdorp moest afscheid nemen van zijn geliefde positie op tien. "Soms zie je nog iets uit zijn tijd als tien terug. Als hij ten aanval trekt, heeft hij weleens de neiging om naar de as van het veld te lopen. Ik heb hem in de A'tjes op die positie gezien, maar toen werd hij helemaal niet uitgedaagd. Hij kon het allemaal aan in een versnelling lager. Het ging veel te makkelijk, en dat zorgde voor een bepaalde luiheid in zijn spel. Heel menselijk. Hij was veel te goed voor het team waar hij toen in speelde."

Ontwikkeling gaat volgens Rutten in fases. Na twee persoonlijke fouten in de Europa League tegen Rijeka twijfelde Karsdorp aan zijn nieuwe positie. Het is inmiddels geschiedenis, want in drie jaar is de Schoonhovenaar uitgegroeid tot de vaste rechtsachter van Feyenoord én Oranje (op de laatste weken van het seizoen na, vanwege een opspelende knieblessure). "Als hij in zijn ritme blijft, zal hij ook de rechtsback van het Nederlands elftal blijven. Qua type spel past hij in de Bundesliga, het zou me niet verbazen als er een grote club gaat komen voor hem."