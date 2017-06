Everton en Nederlanders: geen al te gelukkig huwelijk

De Telegraaf en Algemeen Dagblad melden vandaag dat de transfer van Davy Klaassen naar Everton zo goed als rond is. Bedragen van zo'n dertig miljoen doen de ronde. De club uit Liverpool is sowieso een gewilde bestemming voor Nederlanders in het afgelopen decennium. Wie gingen de blonde middenvelder voor?

Everton heeft momenteel een rood-wit-blauw tintje. Met de gebroeders Koeman vindt Klaassen de ideale trainingsstaf in Engeland. Oud-speler van Everton, Sander Westerveld, in het AD: "Koeman weet precies wat hij in huis haalt en zal Klaassen niet zomaar afvallen. Hij krijgt echt de tijd om zich aan te passen." De geleidelijke weg moet voor succes van Klaassen zorgen bij het hyperambitieuze Everton. Het huwelijk tussen Nederlandse spelers en Everton is echter niet altijd even gelukkig.

Raymond Atteveld:

Wedstrijden: 51

Goals: 1

De spijkerharde verdediger vertrok eind jaren tachtig van Haarlem naar de stad van The Beatles. In Liverpool groeide Atteveld uit tot een geliefde speler, een verdediger die het typische Engelse duel niet schuwde. Door de Liverpool Echo werd hij omschreven als een solide speler waarop je kon bouwen.

Andy van der Meyde

Wedstrijden: 20

Goals: 0

Ruim tien jaar later probeerde Andy van der Meyde zijn carrière een nieuw leven in te blazen in Liverpool. Jaren later kwamen we er via zijn biografie achter dat hij meer geblazen heeft bij alcoholcontroles dan in zijn loopbaan. De aanvaller kan met recht een miskoop genoemd worden voor Everton. Wel was hij een van de kleurrijkste spelers van The Toffees de afgelopen twintig jaar, want Van der Meyde kwam vaak in het nieuws. Met namelijk door uitglijders als alcoholisme, vreemdgaan en disciplinaire geldstraffen.



Veelzeggend: onnodig rood tegen aartsrivaal Liverpool voor Van der Meyde

Sander Westerveld

Wedstrijden: 2

Goals: 0

In zijn tweede jaar bij Everton kreeg Andy van der Meyde te maken met Sander Westerveld, keeper van beroep. De overstap van Westerveld was op z'n minst pikant te noemen, want hij droeg een aantal jaar daarvoor het tenue van grote rivaal Liverpool, waar hij in 2001 zelfs de UEFA Cup mee wist te winnen. Hij werd bij Everton dan ook als tussenpaus gehaald en kwam niet verder dan twee schamele wedstrijden.

John Heitinga

Wedstrijden: 115

Goals: 2

John Heitinga was verreweg de meest succesvolle Nederlandse speler in dienst bij Everton in het verleden. Liverpool Echo, krant uit de stad, schreef het treffend: de beste hommage die je Heitinga kunt geven is door te zeggen dat je soms vergeet dat hij uit Nederland komt. Na vier vruchtbare jaren komt de verdediger abrupt niet meer in de plannen van trainer David Moyes voor. Een aftocht volgt, Heitinga trekt naar Londen om te gaan voetballen voor Fulham.

Royston Drenthe

Wedstrijden: 21

Goals: 3

Dat Heitinga dusdanig geërd wordt, heeft ook te maken met de prestaties van Royston Drenthe in het shirt van Everton. De krant erkent de kwaliteiten van de Rotterdammer wel, maar ziet ook hoe hij niet in te schatten valt. Bij vlagen laat Drenthe zien over explosiviteit en visie te beschikken, maar laat hij het na om de grote werkethiek eigen te maken. Het bleef dan ook bij één jaar Everton voor Drenthe. Sindsdien zakte hij steeds verder weg in de drijfzand van zijn eigen loopbaan. Hij besloot er dit jaar een punt achter te zetten.

Maarten Stekelenburg

Wedstrijden: 19

Goals: 0

In de huidige selectie zou Klaassen een oude bekende tegen kunnen komen, namelijk keeper Maarten Stekelenburg. Sinds vorige zomer speelt de uitblinker van het WK 2010 in Liverpool. Het afgelopen seizoen was bijzonder wisselvallig voor de ex-Ajacied. Uit bij Manchester City stopte hij twee pingels, maar een beenblessure gooide eind december roet in het eten. Concurrent Joël Robles greep zijn kans en kreeg lange tijd de voorkeur boven Stekelenburg.



Heitinga, gepresenteerd bij Everton