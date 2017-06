'Chelsea heeft 50 miljoen over voor Insigne'

Chelsea-trainer Antonio Conte wil zijn team dolgraag versterken met een landgenoot. Italiaan en bovenal Napolitaan Lorenzo Insigne moet komende zomer naar Londen trekken. Dat meldt The Sun.

Chelsea is naarstig op zoek naar aanvallende impulses, nu Eden Hazard zwaar geblesseerd is geraakt en Diego Costa naar de uitgang wordt gedirigeerd. Insigne stond ietwat in de schaduw van Dries Mertens afgelopen seizoen bij Napoli, maar kende net als de Belg een uitstekend jaar. Chelsea zou daarom liefst vijftig miljoen willen overmaken naar de stad van de Vesuvius.