Ze zijn opgeslagen in de krochten van het collectieve geheugen. Sommigen vanwege daden, sommigen vanwege het gebrek daaraan. Anderen vanwege een snor, een stijl, een loopje of een hobby. Allemaal zijn we ze uit het oog verloren. Hier komen ze terug. In Deel 6 van deze nieuwe rubriek, twaalf jaar nadat hij in verband gebracht werd met Real Madrid: Hoe is het met... Stein Huysegems?

België heeft zijn eigen Berry van Aerle. Een international met fietstassen vol post. Acht jaar na de laatste van zijn vijftien interlands voor België gaat de wekker van Stein Huysegems om 04.00 uur. Een uur later stuurt hij zijn bromfiets door de straten van zijn woonplaats Heist-op-den-Berg.

Het leven is mooi buiten de spotlights.

A quote of Stein Huysegems a day, keeps the doctor away. #VI #eindbaas pic.twitter.com/mHFvnIkK0i — Pim Nieuwenhuyze (@PNieuwenhuyze) 24 januari 2017

Als postbode én Vlaming heeft Huysegems oog voor fietscollega's. Zijn er na twee Belgische bekers en twee Belgische Supercups dan geen toevoegingen meer voor de prijzenkast in huize Huysegems? Zeker wel. Vrouw Nathalie is verkozen tot de op één na vriendelijkste handelaar van Heist-op-den-Berg. Het is misschien geen Champions League, maar een prijs is een prijs. Mevrouw Huysegems is op zichzelf ook een aardige trofee. Voetbalt Huysegems dan helemaal niet meer? Jawel. Bij FC Berlaar-Heikant, op het vijfde niveau van België. Scouts van Real Madrid willen het sportpark van de club uit de eerste provinciale naar verluidt nog weleens overslaan.