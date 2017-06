Ajax-verlaters: hoe vergaat het Familia-Castillo bij Chelsea?

Het scoutingapparaat van een zichzelf respecterende topclub is als een trawler die een gigantisch visnet voortsleept om de talentenvijver tot de bodem leeg te schrapen. Bijvangst is onvermijdelijk, maar de kans op vette vis het grootst. Millen Baars, Javairo Dilrosun en Juan Familia-Castillo verlieten Ajax voor een Engels avontuur. Hoe vergaat het ze? Wij pleegden een belronde voor een tussenstand. In het laatste deel van dit drieluik: Juan Familia-Castillo van Chelsea.

De meest gewichtige keuze die de gemiddelde zeventienjarige in zijn leven heeft moeten maken is die voor een studie. Daarachter komt een hele tijd niets. Dan: vakantiebestemmingen, hobby's, vakkenvullen of krantenwijk. Juan Familia-Castillo is geen gemiddelde zeventienjarige. Hij moest kiezen tussen in Nederland blijven wonen of met zijn familie emigreren naar Engeland. En dan was er ook nog die andere keuze: waarheen in Engeland?

Juan Familia-Castillo

Geboren: 13-01-2000

Club: Chelsea

Oude club(s): Ajax

Positie: Middenveld

In Engeland sinds: 2016

Met Engelse scouts is het net als met ratten: zie je er één, dan zijn er tientallen. Toen de eerste belangstelling uit het land van de kooplustige topclubs doorsijpelde bleek al snel dat er meer clubs waren die Familia-Castillo op de korrel hadden. Manchester United, bijvoorbeeld, en Chelsea. Dan is het prettig dat in je kennissenkring zich mensen bevinden die ervaring hebben met dergelijke keuzes.

Familia-Castillo deed een beroep op zijn netwerk aan raadgevers. "Javairo Dilrosun en Timothy Fosu-Mensah ken ik van onze tijd bij Ajax. Zij vertelden me dat het tempo in Engeland veel hoger ligt dan in Nederland en dat er fysiek meer van je gevraagd wordt. Ik kan inmiddels bevestigen dat die analyse klopt."

Waar zijn oude Ajax-maten kozen voor Manchester, ging Familia-Castillo in op een voorstel van Chelsea. De Londenaren zijn de grondleggers van de transfertactiek die inmiddels gemeengoed is geworden binnen de Engelse elite. Hoe meer oesters je opent, des te groter de kans op een parel. Die voortrekkersrol maakte van Chelsea de meest succesvolle club in de jeugdcompetities. Een positie die Chelsea volgens Familia-Castillo nog altijd bekleedt.

"Naar mijn mening heeft Chelsea de beste opleiding van Engeland. Dat zie je ook aan de prestaties van jeugdteams, ze draaien allemaal bovenin mee. Manchester City is onze enige échte concurrent. Op basis van die prestaties heb ik voor Chelsea gekozen", zegt Familia-Castillo, die bij Chelsea afgelopen seizoen net als eerder bij Ajax meedraaide bij een hogere leeftijdscategorie: Onder 18.





Verschil met Ajax

Net als hij gewend was bij Ajax komt de zeventienjarige middenvelder ook in Londen bekende oud-profs tegen op het trainingsveld. "Mijn trainer Jody Morris heeft meer dan honderd wedstrijden voor Chelsea gespeeld. En ik heb een keer training gehad van Frank Lampard. Als zo iemand komt aanlopen kijk je toch net wat langer. Het was een van zijn eerste trainingen, maar het leek alsof hij het vak al jaren beoefende. Toen hij nog bij Chelsea speelde heb ik hem vaak aan het werk gezien. Een echte teamspeler, op wie je kunt vertrouwen. Dat wil ik ook worden."

Toch ziet Familia-Castillo wel degelijk verschillen tussen zijn huidige club en zijn vorige. "Hier is alles gericht op voetbal. Bij Ajax was het school én voetbal. Als je een keer te laat op school kwam mocht je niet trainen. Hier doen ze er juist alles aan om je te laten trainen. En wat ik bij Ajax niet had: hier moeten we na elke wedstrijd een verslag schrijven. Hoe ik de wedstrijd beleefd heb. Het is de bedoeling dat je aangeeft welke trainingsvormen je tijdens een wedstrijd kon toepassen. En je moet er serieus werk van maken. Het eerste verslag dat ik inleverde bestond uit twee zinnen. Toen moest het opnieuw. Inmiddels schrijf ik een paar kantjes vol. Het schrijven van die verslagen geeft me meer inzicht in wat ik allemaal geleerd heb."





En dat is veel, vindt de technisch begaafde linkspoot. Heel veel. "Ik speelde afgelopen seizoen bij Chelsea Onder 18. Ik vind mezelf een van de uitblinkers in mijn team en heb het idee dat de club daar hetzelfde over denkt. Met het vertrouwen zit het wel goed. Volgend seizoen hoop ik in Jong Chelsea te spelen, Onder 23. Weer vervroegd doorgeschoven dus. En daarna? Er is niet echt een plan. Ze kunnen wel zeggen dat ze me willen doorschuiven naar het eerste elftal, maar dat ligt toch echt aan mijn ontwikkeling. Ik heb het allemaal zelf in de hand, en dat vind ik eigenlijk wel een prettige gedachte."