Met Bundesliga maakt Hoogma droom waar

Justin Hoogma voetbalt volgend seizoen in dienst van Hoffenheim. Het is een passend einde van een droomseizoen, waarin hij definitief zijn naam vestigde. Hij zette zijn krabbel onder een contract voor vier jaar. Een aantal weken geleden sprak ELF Voetbal met hem over zijn ontwikkeling en een eventuele transfer.

Wat direct opvalt aan Hoogma is zijn volwassen uitstraling, in niets lijkt hij een achttienjarige verdediger die net komt kijken. In de Eredivisie staat hij aan het begin van dit seizoen direct zijn mannetje, zowel fysiek als mentaal. "Ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad dat ik dit niveau aan kan. Ik merk niets aan mijn lichaam nu ik volledig meedraai in de Eredivisie. Soms verbazen mensen binnen de club zich daar ook over. Die vragen dan of het nog goed gaat, en of ik ergens last van heb. Maar daar moet ik eigenlijk niets van hebben, want ik voel me prima. Ik denk dat ik al een volwassen lichaam heb."

Het gaat dus zelfs zo goed dat Hoffenheim, de nummer vier uit de Bundesliga, in Hoogma de opvolger ziet van de naar Bayern München vertrekkende Niklas Süle. Met zijn goede lange pass en vermogen in te schuiven valt Hoogma in de smaak bij sensatietrainer Julian Nagelsmann. "Als ik iemand moet noemen is Jan Vertonghen mijn voorbeeld. Die is voetballend ook sterk, dat spreekt me erg aan. Het echte pure verdedigen is nog het grootste verbeterpunt, één op één of kopduels bijvoorbeeld."

Duitse taal

Wat dat betreft lijkt Hoffenheim een goede leerschool. Bovendien zal de aanpassing aan Duitsland niet heel groot zijn. De taal is wat verwaterd bij Hoogma, maar dat komt binnen een week wel goed, verwacht hij. In zijn jonge jaren woont hij immers al een aantal jaar in het land, in Kaltenkirchen om precies te zijn. Zijn eerste stapjes op het veld zet hij in Kirchdorf, nabij Hamburg. Het echte voetballen leert hij echter op straat in Oldenzaal. "Ik was altijd op het pleintje bezig, na school of in pauzes. Dat wordt helaas steeds minder."

Een paar maanden geleden beweert Hoogma bij hoog en laag niet bezig te zijn met een eventuele transfer, het is tenslotte pas zijn eerste gehele seizoen bij Heracles. Maar de kans die Hoffenheim hem biedt, kan hij niet laten schieten, de Bundesliga geldt als een droomcompetitie voor de zoon van Nico-Jan, jarenlang actief voor HSV op het hoogste Duitse niveau. "Daar zitten haast alleen maar mooie clubs", sprak hij toen. "Zelfs op het tweede niveau."