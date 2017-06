'United haalt met Fabinho tweede zomeraankoop'

Manchester United zou op het punt staan de tweede zomeraankoop te presenteren. Eerder legde The Mancunians al Victor Lindelöf vast van Benfica, en nu heeft de club beet bij Fabinho, de Braziliaanse verdedigende middenvelder die indruk maakte namens Monaco in de Champions League.

Manchester United zal wel diep in de buidel moeten tasten, want de winnaar van de Europa League maakt liefst veertig miljoen pond over naar de Monegasken. O Jogo journalist Bruno Andrade beweert dat naast Fabinho er nog een middenvelder de rangen van Manchester United moet komen versterken, namelijk Nelson Semedo, net als Lindelöf van Benfica.