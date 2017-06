Welke tien spelers kunnen het record van Pogba gaan breken?

Eden Hazard

Trekken ze het in Madrid wel dat de industriereus uit Manchester nu het record voor duurste speler ter wereld heeft? Of slaapt Florentino Pérez daar minder om? We zien hem daar best voor aan. Als het hem echt knaagt, kan hij altijd Hazard kopen.

Paulo Dybala

Zit op zich goed bij Juventus, maar een zichzelf respecterend topvoetballer blijft niet zijn leven lang meer in de Serie A. Het is onwaarschijnlijk, maar als-ie weggaat deze zomer zal Juventus hun eigen record van Pogba gebroken willen zien.

Pierre-Emerick Aubameyang

Spits? Check. Razendsnel en veelscorend? Check. Langdurig contract? Check. Spelend net onder de absolute Europese top? Check. Aubameyang heeft alle kenmerken van een recordbreker.

Alexis Sánchez

Over een jaar is de Chileen transfervrij, maar heel veel trek in de Europa League zal hij evengoed niet hebben. Verstandig zou zijn om hem volgend jaar voor nop op te pikken, maar in deze waanzinwereld is verstand een uitstervend goed.

Romelu Lukaku

Zie Aubameyang, maar dan niet zozeer razendsnel als meer beresterk. Heeft aangegeven weg te willen bij Everton. Chelsea zal wat trots moeten inslikken om de man die ze, achteraf voor een prikkie, verkochten terug te halen.

Diego Costa

Wil misschien zijn carrière te grabbel gooien door zich beschikbaar te stellen aan de hoogste Chinese bieder. Fatsoenlijk voetbal is er niet te vinden, centjes des te meer. Als dat een biedoorlog wordt kan het nog wat worden.

Dele Alli

Gaat waarschijnlijk niet weg bij Tottenham Hotspur. Maar toch. Jong, Engels en bovengemiddeld getalenteerd zijn in de regel waarden die elkaar tegenspreken. Dat zal dus wel wat mogen kosten. Daag Manchester City niet uit…

Philippe Coutinho

FC Barcelona kende een teleurstellend jaar en heeft misschien wel behoefte aan een nieuwe magiër. De tovenaar van Liverpool laat af en toe geniale dingen zien. Zou hij met zijn maatje Neymar herenigd worden?

Kylian Mbappe

Arsenal zou aan honderd miljoen euro niet genoeg hebben gehad om de tienersensatie aan te schaffen. AS Monaco hoeft zich om geld sowieso niet druk te maken, dus die zullen hun speler alleen verkopen als ze er echt de allerlaatste euro hebben uitgeperst.

David de Gea

Al seizoenen de uitblinker in een matig Manchester United. Als Real Madrid zin heeft, is hij vast wel te porren om het grijze noorden van Engeland te verlaten en terug te keren naar zijn thuisstad. Dat gaat wel wat kosten.