'Mexicaanse topclub geïnteresseerd in Tapia'

De kans is aanwezig dat er een einde gaat komen aan de ongelukkige samenwerking tussen Renato Tapia en Feyenoord. De Peruaan speelt inmiddels anderhalf jaar voor de Rotterdammers, maar wist nimmer potten te breken. De Mexicaanse grootmacht América gaat volgens Zuid-Amerikaanse media een bod uitbrengen op de overbodige middenvelder.

Tapia, die nog tot 2020 onder contract staat bij Feyenoord, werd vorige winter voor 2,4 miljoen euro overgenomen van FC Twente. Waar hij in Enschede bij vlagen indruk maakte met zijn krachtige en technische manier van spelen, geldt hij bij Feyenoord als een van de grote miskopen van technisch directeur Martin van Geel. In Rotterdam zal er dan ook niemand rouwig zijn mocht Tapia de deur achter zich dichtslaan in De Kuip.