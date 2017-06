PEC Zwolle-Kiwi Ryan Thomas: "We gaan voor laatste vier op Confederations Cup"

Al ruim een jaar geleden plaatste Nieuw-Zeeland zich voor de Confederations Cup. Zaterdag gaat het toernooi in Rusland eindelijk van start. De bekendste speler van de Kiwi's is Ryan Thomas van PEC Zwolle. "Ik heb er vertrouwen in dat we straks de laatste vier halen."

“ Overal lees ik dat mijn contract tot 2019 loopt, dat klopt niet”

"We hebben de juiste poule getroffen bij de loting", vertelt de nu 22-jarige aanvallende middenvelder in de nieuwe editie van ELF Voetbal, die vorige week is verschenen. Nieuw-Zeeland opent het toernooi zaterdag tegen Rusland. Volgens Thomas de ideale openingstegenstander. "De ploeg presteert al twee, drie jaar ondermaats en zal daardoor nu extra onder druk staan. Als het straks lang 0-0 blijft, gaat het publiek zich ook steeds meer roeren."



"Daar moeten we gebruik van maken. Voor Europese landen zijn we lastig te bespelen. We voetballen volgens een 5-3-2 systeem, met twee backs die veelvuldig mogen opkomen. Ik speel centraal op het middenveld en probeer altijd bij te sluiten. Rusland zal hier problemen mee hebben." Ook geeft Thomas zijn mening over Mexico (tegenstander op 21 juni) en Portugal (de derde en laatste groepstegenstander op 24 juni).



Klaar met underdog-positie

Het vertrouwen van de ploeg heeft volgens Thomas te maken met Anthony Hudson, de oud-speler van NEC die in augustus 2014 werd aangesteld als bondscoach. "Onder hem zijn alle zaken rond de nationale ploeg geprofessionaliseerd. Hij heeft een hecht team van ons gemaakt en onze mindset veranderd. In korte tijd dat we bij elkaar zijn, plant hij diverse praatsessies in. In groepjes, soms met de volledige selectie. Als een van de eerste punten gaf hij aan dat we af moeten van onze underdog-positie. Daar zijn we helemaal klaar mee."





De Confederations Cup vormt voor Thomas tevens een mooie aanleiding om zich in de picture te spelen. "Mijn contract loopt volgend jaar af. Overal lees ik dat mijn contract tot medio 2019 loopt. Maar dat klopt niet. Ik tekende toen (31 maart 2016, red.) wel een nieuw contract. Ik verwachtte ook dat die een langere looptijd zou kennen. Maar de einddatum bleef 2018. Alleen enkele voorwaarden in het contract waren aangepast."



In de nieuwe editie van ELF Voetbal spreekt Thomas ook over Vladimir Poetin, de groei van het voetbal in Nieuw-Zeeland, de kansen op het WK en zijn toekomst. In editie nummer 6 zijn ook interviews te lezen met Bas Dost, Nicolai Jörgensen, Giovanni Troupée, Mauricio Pochettino en Jill Roord. Verder de loopbaan van Dirk Kuijt, de laatste weken van Ajax en het geheim achter de eeuwige jeugd van Zlatan Ibrahimovic.



