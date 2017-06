Zo schepte PSV al veertig miljoen Italiaanse euro's

Met Héctor Moreno heeft PSV weer eens een speler naar Italië geëxporteerd. De Serie A heeft in het recente verleden wel vaker Eindhoven als doorvoerhaven benut: in totaal vloeide er vanuit het land van pasta, pizza en de maffia veertig miljoen in de Brabantse clubkas! Een overzicht.

Héctor Moreno: 6 miljoen - AS Roma

De Mexicaanse stopper zal een gevoelig verlies zijn voor de Eindhovenaren. In zijn debuutjaar werd hij kampioen met de club en hoewel het afgelopen seizoen voor de club teleurstellend was, onderscheidde de verdediger zich positief met solide optredens en bovendien zeven doelpunten. De zes miljoen zal dienen als doekje voor het bloeden, Marcel Brands zal er nogal een klus aan krijgen om een gelijkwaardige vervanger te vinden.

Oscar Hiljemark: 2,5 miljoen - Palermo

In Eindhoven hebben ze een lange traditie met waterdragers. Tegenwoordig is het Jorrit Hendrix die alle gaten op het middenveld opvult, een paar jaar geleden was het deze Hiljemark. De Zweed werd in het Philips Stadion nooit een onomstreden waarde, maar werd na een paar seizoenen toch met een bescheiden winst doorverkocht aan Palermo. De ploeg van Sicilië leende hem afgelopen januari uit aan Genoa, en omdat hij daar mag blijven speelt hij ook volgend seizoen Serie A.

Kevin Strootman: 17,5 miljoen - AS Roma

Strootman maakte bij PSV zoveel indruk dat de Romeinen de hoofdprijs betaalden voor de middenvelder uit Ridderkerk. In Italië sloeg voor hem het noodlot meermaals toe, waardoor de Giallorossi nog niet het plezier van hem hebben gehad waar ze getuige de flinke aankoopsom wel op hadden gehoopt. Er zal gehoopt worden dat het ergste nu achter de rug is en dat de Nederlander eindelijk kan gaan schitteren.

Dries Mertens: 9,5 miljoen - Napoli

De kleine Belg heeft zich stiekem ontpopt tot een van de gevaarlijkste aanvallers op de Italiaanse en misschien wel de Europese velden. Zijn doelpuntenproductie van 28 stuks in de afgelopen Serie A logenstraft alle twijfels over of Mertens het hogere niveau fysiek wel aan zou kunnen. Het is te hopen dat Mertens, begonnen op Sportpark Berg en Bos van AGOVV, zich in het komende seizoen gaat tonen in de grote arena's van de Champions League.

Manuel da Costa: 4,5 miljoen - Fiorentina

Kon bij PSV nooit de suggestie wekken dat hij voorbestemd was voor de Europese top - wordt in Eindhoven vooral herinnerd door een akkefietje met een bekerwedstrijd en geen speelgerechtigdheid daarvoor. Heeft het in Italië ook niet waargemaakt en begon daarna aan een niet bijster succesvolle, maar wel heel leuke roadtrip door Europa. Speelt intussen al een tijdje voor Olympiakos Piraeus: hij is dus prima terechtgekomen.