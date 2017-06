Esm: Messi, Kanté en Ramos Spelers van het Jaar

Dertien van de huidige vijftien leden leverden negen maanden op rij het beste ELFtal van die maand aan bij de ESM. Na, nu afloop van het seizoen, is bekeken welke spelers het vaakst terugkwamen in de overzichten. Als die teams bij elkaar worden opgeteld, blijken drie spelers in totaal vier keer te zijn opgenomen in het beste team: Sergio Ramos, N'Golo Kanté en Lionel Messi.



Natuurlijk geen vreemde namen. Zo stond Sergio Ramos op 3 juni voor het tweede jaar op rij met de Champions League-trofee in zijn handen. De centrale verdediger speelde tevens een belangrijke rol in het winnen van de Spaanse landstitel door De Koninklijke. Zowel verdedigend als aanvallend. Kanté mocht in zijn debuutseizoen bij Chelsea direct het Engelse kampioenschap vieren. Dat niet alleen. De verdedigende middenvelder werd tevens uitgeroepen tot Speler van het Seizoen. Of zoals het officieel heet de PFA Player of the Year for 2016/17.





Messi was dit seizoen opnieuw weer Lionel Messi. Met 37 doelpunten kroonde hij zich tot topscorer van de Primera División. Tevens wist hij opnieuw de ESM Gouden Schoen, behorend bij de Europees Topscorer van het Jaar, in de wacht te slepen. De 29-jarige Argentijnse superster van FC Barcelona mag de Gouden Schoen straks voor de vierde keer in ontvangst nemen.



Acht spelers werden drie keer opgenomen in het ELFtal. In het uiteindelijke team van het seizoen nog twee kanttekeningen. Naast Gianluigi Buffon werd ook Thibaut Courtois dit seizoen drie keer opgenomen in ELFtal van de maand. Omdat de doelman van Juventus in totaal 25 individuele stemmen ontving. En Courtois 24, staat Buffon onder de lat. Dezelfde status kwam terug op het middenveld. Paulo Dybala is daar met twee benoemingen terug te vinden. Casemiro zag zijn naam ook twee keer terug in de maandoverzichten, alleen kreeg de Braziliaan slechts elf individuele stemmen. Dybala kwam dertien keer individueel terug.



De eerstvolgende verkiezing voor het ELFtal van de maand is pas over vier maanden te lezen. Dan het ELFtal van september 2017. De dertien leden van de ESM die dit seizoen hun stemmen uitbrachten: ELF Voetbal, De Telegraaf (Nederland), Kicker Sportmagazin, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Duitsland), Sport/Voetbalmagazine (België), A Bola (Portugal), Marca (Spanje), World Soccer Magazine (Engeland), Tipsbladet (Denemarken), Nemzeti Sport (Hongarije), SportExpress (Rusland), Fanatik (Turkije) en GOAL News! (Griekenland).



ESM Team van het Seizoen

(gebaseerd op benoemingen in het ESM Team van de Maand)

1. Gianluigi Buffon (Juventus) - 3 benoemingen *

2. Sergio Ramos (Real Madrid) - 4 benoemingen

3. David Luiz (Chelsea) - 3 benoemingen

4. Leonardo Bonucci (Juventus) - 3 benoemingen

5. Marcelo (Real Madrid) - 3 benoemingen

6. N'Golo Kanté (Chelsea) - 4 benoemingen

7. Thiago Alcantara (Bayern München) - 3 benoemingen

8. Paulo Dybala (Juventus) - 2 benoemingen**

9. Lionel Messi (Barcelona) - 4 benoemingen

10. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 3 benoemingen

11. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - 3 benoemingen