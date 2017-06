Nieuwe club van Elia meldt zich in de Turkse top

Na het veroveren van de landstitel met Feyenoord liet Eljero Elia al doorschemeren dat hij zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord weleens gespeeld zou kunnen hebben. Vandaag was de bevestiging daar: Elia vertrekt naar het Turkse Ba şakşehir. Waar Beşiktaş, Fenerbaçhe en Galataseray bekenden namen zijn in Nederland zal de nieuwe club van Elia in Nederland echter niet bij iedereen meteen een belletje doen gaan rinkelen.

Maar daar zou weleens verandering in kunnen gaan komen. De traditionele Turkse grootmachten Fenerbaçhe en Galataseray hebben de macht in de Turkse Süper Lig inmiddels over moeten dragen aan Beşiktaş, dat zich de afgelopen twee seizoenen tot landskampioen wist te kronen. Maar ook Istanbul Başakşehir, zoals de club voluit heet, streefde de traditionele topclubs dit seizoen voorbij.

Başakşehir nestelde zich namelijk tussen de grootmachten uit Istanbul en eindigde dit seizoen als tweede op het hoogste Turkse niveau, op vier punten van kampioen Beşiktaş. Daarmee lijkt de nieuwe club van Elia zich definitief in de Turkse top te hebben gemeld. Zowel in het seizoen 2014/15 als 2015/16 eindigde Başakşehir namelijk al op een vierde plaats.

Een knappe prestatie aangezien Başakşehir zich in het seizoen 2013/14 nog tot kampioen van het tweede Turkse niveau wist te kronen. In de zes seizoenen voor de promotie in 2014 eindigde Başakşehir daarnaast nooit hoger dan een zesde plaats in de Turkse Süper Lig.

Door de goede resultaten wist de ploeg zich vorig seizoen te plaatsen voor de voorrondes van de Europa League. Daarin was AZ tweemaal de tegenstander. In eigen huis wonnen de Alkmaarders met 2-0, waarna in het Fatih Terim Stadion met 1-2 werd gewonnen. Dit seizoen heeft Başakşehir zich weten te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League.

AZ neemt het in 2015 op tegen Başakşehir in het Fatih Terim Stadion

Vormgever van de huidige successen is Abdullah Avci. De 53-jarige Turkse trainer begon zijn trainersloopbaan in 1999 bij Istanbulspor en werd na de promotie in 2014 aangesteld als opvolger van Cihat Arslan. Voordat Avci bij Başakşehir begon was hij tussen november 2011 en augustus 2013 achttien wedstrijden lang de bondscoach van het Turkse nationale elftal.

Dat Başakşehir bij de 30-jarige Elia is uitgekomen is overigens geen verrassing voor wie een blik werpt op de selectie van de club uit Istanbul. De verliezend bekerfinalist van dit seizoen bereikte de historische tweede plaats met een selectie die gemiddeld 29 jaar oud is. De bekendste speler in die selectie is Emmanuel Adebayor. De ex-spits van onder meer Arsenal, Real Madrid en Tottenham Hotspur heeft in Istanbul nog een contract tot de zomer van 2018.