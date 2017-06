Ajax, Utrecht of het buitenland voor Kadioglu?

Kadioglu maakte in zijn eerste seizoen meteen indruk bij NEC. In 27 Eredivisiewedstrijden kwam de in Arnhem geboren middenvelder tot vier doelpunten en drie assists. Kadioglu heeft in Nijmegen nog een contract tot de zomer van 2019. Voordat NEC degradeerde hebben de Nijmegenaren en het NEC-talent uitgesproken het contract open te willen breken en te verlengen.

Door het vertrek van technisch manager Edwin de Kruijff, die tot 1 juli in dienst is bij de Nijmegenaren, liggen de gesprekken over contractverlenging momenteel stil. Wie de opvolger wordt van De Kruijff is nog niet bekend, wel zal de nieuwe technisch manager zich snel bezig gaan houden met de contractverlenging van Kadioglu. Doordat de tiener geen profcontract heeft is hij voor een schijntje af te halen in Nijmegen.

De ideale transfer.

FC Utrecht zou volgens verschillende media een van de partijen zijn die geïnteresseerd is in de diensten van Kadioglu. Een overgang van de Keizerstad naar de Domstad zou weleens de perfecte stap kunnen zijn voor de tiener. Onder leiding van Utrecht-trainer Erik ten Hag braken dit seizoen verschillende jonge talenten door. Zo groeiden Sofyan Amrabat (20) en Giovanni Troupée (19) uit tot basisspelers in Utrecht en verdiende Sébastien Haller (22) een transfer naar Eintracht Frankfurt. Voor Kadioglu zou Utrecht daarom weleens de ideale tussenstop kunnen zijn richting de (Nederlandse) top.

De droomtransfer.

Ook Ajax schijnt in de markt te zijn voor Kadioglu. In Amsterdam kan Kadioglu een van de vele talenten worden. En daar schuilt een eventueel probleem voor het NEC-talent. De concurrentie op het Ajax-middenveld is groot. Onder andere de talenten Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri kloppen nadrukkelijk op de deur als het gaat om een basisplaats in het eerste, terwijl Hakim Ziyech weleens de grootste concurrent zou kunnen zijn voor Kadioglu.

Davy Klaassen is daarentegen de enige Ajax-middenvelder die momenteel op weg lijkt naar de uitgang. Het wordt volgend seizoen dus dringen op het Amsterdamse middenveld. Daardoor zou Kadioglu weleens op minder speeltijd kunnen rekenen dan de 27 wedstrijden die hij dit seizoen in actie kwam. Desondanks mag een transfer van het gedegradeerde NEC naar de Europa League-finalist beschouwd worden als een absolute droomtransfer.

De verassende transfer.

Naar verluidt behoort ook een stap naar het buitenland tot de mogelijkheden voor Kadioglu. Onder andere Trabzonspor zou geïnteresseerd in het aantrekken van Kadioglu. De zesvoudig Turks kampioen eindigde dit seizoen als zesde in de Turkse Süper Lig. Ook het Turkse Konyaspor, dat het seizoen afsloot als nummer negen, zou geïnteresseerd zijn in Kandioglu. Met een vader van Turkse komaf lijkt een overgang naar Turkije zeker tot de mogelijkheden te behoren.

Het zou desondanks een verassende wending zijn in de nog prille carrière van Kadioglu. De voorbeelden van jonge talenten die al op vroege leeftijd naar het buitenland vertrokken en uiteindelijk met hangende pootjes terugkeerden naar Nederland zijn legio. Een transfer naar de Turkse competitie, met slechts één jaar Eredivisie-ervaring in de benen, lijkt dan ook een onverstandige stap. Een vertrek naar een Nederlandse (sub)topper om vervolgens de stap naar een buitenlandse competitie te maken lijkt het meest logische vervolg te zijn in de carrière van Kadioglu.