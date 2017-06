'Ongekende leegloop dreigt bij PSV, 6 spelers richting exit'

Het wordt een drukke zomer voor Marcel Brands. De technisch manager van PSV verkocht Héctor Moreno deze week al aan AS Roma en heeft naar verluidt nog de nodige onderhandelingen voor de boeg.

Volgens het Eindhovens Dagblad staan liefst zes spelers op de nominatie om te vertrekken. Het gaat om Jeroen Zoet (Napoli), Santiago Arias (Premier League), Jetro Willems (Olympique Lyon), Andrés Guardado, Luuk de Jong en Davy Pröpper (allen nog onbekend). Ook is het nog maar de vraag of Brands erin gaat slagen om Marco van Ginkel nog een seizoen in Eindhoven te houden.