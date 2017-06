Even voorstellen: Junior Tavares, het Braziliaanse doelwit van Ajax

Een matige oogst zegt niet altijd wat over de vruchtbaarheid van de bodem. Dat moet Ajax gedacht hebben toen de club ondanks de matige start van David Neres in Amsterdam besloot de pijlen te richten op Junior Tavares. Wie?

Naam: Carlos Eugenio Junior Tavares dos Santos

Geboren: 7 augustus 1996 (20 jaar)

Nationaliteit: Braziliaanse

Positie: verdediger

Lengte: 1.78 meter

Gewicht: 69 kilogram

Club: São Paulo

Junior Tavares dus. Jong, talentvol, Braziliaans. Net als zijn voormalige ploeggenoot David Neres, die een jaar geleden voor twaalf miljoen euro de oversteek maakte van São Paulo naar Amsterdam. Diezelfde route ligt ook voor Tavares in het verschiet, zo melden diverse Braziliaanse media. En Junior Tavares doet niet geheimzinnig over de Nederlandse toenadering.

"Mijn zaakwaarnemer heeft een aanbieding gekregen van Ajax", zo bekende hij tegenover Lance. "Voorlopig richt ik mijn aandacht op São Paulo. Deze club heeft mij een warm welkom gegeven en daarvoor ben ik de club dankbaar. Ik wil de club helpen." Of hij dat laatste doet door zijn toekomst aan São Paulo te committeren of juist te vertrekken laat Tavares in het midden.

Wat weten we van Tavares?

Waar David Neres zich voornamelijk via jeugdvoetbal bij Ajax in de kijker speelde, is Tavares al enige tijd een vaste waarde bij de hoofdmacht van São Paulo. Twintig keer mocht hij tot dusver opdraven voor het eerste elftal, waarvan negentien keer als basisspeler. Meestal als linksback, soms op het middenveld. Welke positie hij ook bekleedt, Tavares maakt nooit een geheim van zijn aanvallende intenties.

In eigen land wordt de vergelijking al gemaakt met Marcelo. Tavares is technisch begaafd, houdt van een showelement in zijn spel, en meldt zich veelvuldig bij de aanval. Ook zijn schot is een wapen. Bij São Paulo behoort hij tot de vaste vrije trappennemers.





Meer kapers op de kust

Ajax is naar verluidt niet de enige gegadigde voor de handtekening van de verdediger die naar verluidt een prijskaartje van acht miljoen euro om zijn nek heeft hangen. Ook Galatasaray heeft belangstelling. De Turken werden een week geleden nog uitvoerig met de Braziliaan in verband gebracht.