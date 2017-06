Maak kennis met de toppers van onze OranjeLeeuwinnen

De OranjeLeeuwinnen spelen deze zomer op het EK in eigen land voor de Europese titel. In de poulefase zijn alle duels al uitverkocht. In tegenstelling tot onze mannen zijn de vrouwen wel op het eindtoernooi en dus moeten we ze scherp in de gaten houden. Op wie moet je zeker letten deze zomer?

1. Loes Geurts

De 31-jarige Friezin is misschien wel de beste keepster ter wereld. Ze speelde al in heel veel landen en na haar avontuur in Zweden kwam ze terecht bij Paris Saint-Germain. Als fullprof werd ze in de Franse hoofdstad nog beter als doelvrouw, wat ook de OranjeLeeuwinnen zal helpen. Ze staat met 115 interlands op de zevende plek als alltime recordinternational, maar ze heeft nog liefst 41 interlands nodig om de nummer één Annemieke Kiesel-Griffioen te passeren en de Wesley Senijder van de vrouwen te worden.



One of my favorite videos of this year @anoukdekker86 #niemandgekkerdanDekker #funnyvideos #oudjesinoranje #snapchatfilter Een bericht gedeeld door Loes Geurts (@loes.geurts) op29 Dec 2016 om 12:08 PST

Positie: keeper

Geboortedatum: 12 januari 1986

Geboorteplaats: Hichtum

Debuut Oranje: 20 augustus 2005 (Finland - Nederland 4-0)

Caps en goals: 116/0

2. Mandy van den Berg

De goedlache captain van de Oranje vrouwen, tevens leider van de achterhoede, speelt momenteel in Engeland voor Reading. De voetbaliefhebber zal genieten van haar prachtige crosspasses. Maar ook zingen kan ze uitstekend, zo liet ze in meerdere filmpjes al eens horen. Hopelijk zingt ze met Oranje op het EK ook het hoogste lied.



Hello amazing fans from @LFCladies. What do you think of our new song for @EmLundh? #YNWA pic.twitter.com/MmgKdKY9PX — Mandy Van Den Berg (@MandyVDBerg4) 10 augustus 2016

Positie: verdediger

Geboortedatum: 26 augustus 1990

Geboorteplaats: Naaldwijk

Debuut Oranje: 15 december 2010 (Mexico - Nederland 1-3)

Caps en goals: 84/5

3. Vivianne Miedema

De Cristiano Ronaldo van Oranje. Scoort altijd en overal. Over de grond, met het hoofd; altijd is Miedema bezig met doelpunten. Ondanks haar jonge leeftijd (20) staat ze nu al op de tweede plek van alltime topscorers van de Nederlandse vrouwen (38 treffers). Om Manon Melis in te halen moet ze nog 21 treffers maken, maar gezien haar leeftijd moet dat geen probleem zijn. Deze zomer verruilde ze Bayern München voor Arsenal. Wat gaat haar die stap brengen?



Lachen met vrolijke Vivianne.

Positie: aanvaller

Geboortedatum: 15 juli 1996

Geboorteplaats: Hoogeveen

Debuut Oranje: 26 september 2013 (Albanië - Nederland 0-4)

Caps en goals: 49/38

4. Sherida Spitse

Als je Sherida Spitse moet vergelijken met een voetballer, dan ben je lang bezig met zoeken. Ze is namelijk uniek in haar soort. De makkelijk scorende middenveldster keerde deze winter vanwege haar zwangerschap terug uit Zweden. Inmiddels is ze moeder van Jens Spitse en op tijd hersteld voor het EK in eigen land. Twee hoogtepunten in een jaar. Als vrijetrappen-specialist moet je haar pegels vooral in de gaten houden. Groeit Spitse dit seizoen ook uit tot de moeder van Oranje?



Kijk de kunst af van Spitse.

Positie: middenvelder

Geboortedatum: 29 mei 1990

Geboorteplaats: Sneek

Debuut Oranje: 31 augustus 2006 (Engeland - Nederland 4-0)

Caps en goals: 131/20

5. Lieke Martens

De bloedmooie balgoochelaar. Heeft de bal aan een touwtje, zou Evert ten Napel zeggen. Maakte bovendien het eerste Nederlandse WK doelpunt ooit, wat haar ook extra bijzonder maakt. Als ze haar trukendoos opengooit tijdens het toernooi, dan valt er genoeg te genieten tijdens de komende zomer.



Wie doet dit Martens na?

Positie: aanvaller

Geboortedatum: 16 december 1992

Geboorteplaats: Nieuw Bergen

Debuut Oranje: 22 augustus 2011 (China - Nederland 1-1)

Caps en goals: 72/28

6. Daniëlle van de Donk

De Aaron Ramsey van de vrouwentak van Arsenal. Gelukkig voor Oranje komt ze niet uit Wales, maar is ze gewoon Nederlands. Ze is de marathonvrouw van de OranjeLeeuwinnen, die het beste tot haar recht komt tussen de linies. Ook van hard werken is Van de Donk niet vies. Het maakt haar tot een zeer complete middenveldster.

Positie: middenvelder

Geboortedatum: 5 augustus 1991

Geboorteplaats: Valkenswaard

Debuut Oranje: 15 december 2010 (Mexico - Nederland 1-3)

Caps en goals: 63/9

7. Foppe de Haan

Jawis! Wat is er lekkerder dan na je hele loopbaan met moeilijke voetballers te hebben gewerkt, nog even als ervaren coach mee met de vrouwen naar het EK te gaan? Niets natuurlijk! Dus sloot De Haan aan in de technische staf van onze OranjeLeeuwinnen. Tien jaar geleden werd hij kampioen met Jong Oranje. Lukt deze zomer hem hetzelfde?

De OranjeLeeuwinnen hebben de nodige humor en zelfspot (hadden alle voetballers dat maar), kunnen bijna alles met een bal en spelen in uitverkochte stadions op het EK in eigen land. Redenen genoeg om de vrouwen goed te volgen en aan te moedigen deze zomer. Je weet in elk geval op wie je zeker moet letten.