Engelandvaarders kunnen beginnen met plannen

Het Everton van de gebroeders Koeman en de Nederlandse doelman Maarten Stekelenburg kent een pittige start van het nieuwe Premier League-seizoen. En dat is nog zacht uitgedrukt. The Toffees openen het seizoen nog met een 'eenvoudige' thuiswedstrijd tegen Stoke City. Vervolgens neemt Everton het op tegen Manchester City (uit), Chelsea (uit), Tottenham Hotspur (thuis) en Manchester United (uit).

In de eerste speelronde treft geen van de ploegen die afgelopen seizoen in de top zes eindigden het tegen elkaar op, maar in speelronde twee staat er meteen een kraker op het programma. In het weekend van zaterdag 19 augustus ontvangt Tottenham Hotspur op Wembley landskampioen Chelsea. The Spurs eindigden vorig seizoen als tweede in de Premier League, op zeven punten van The Blues. Beide ploegen krijgen in speelronde twee dus al meteen de kans om een psychologische tik uit te delen.

Derby's

Het treffen tussen Chelsea en Tottenham is ook meteen de eerste Londense derby van het seizoen. De eerste Merseyside Derby staat gepland voor het weekend van 7 april. Dan ontvangt Everton op het eigen Goodison Park stadsgenoot Liverpool. Liefhebbers van derby's kunnen in dat weekend hun hart ophalen want ook de eerste Manchester Derby staat in hetzelfde weekend gepland. City ontvangt dan in eigen huis United.

Voor de returns van beide derby's geldt hetzelfde. In het weekend van 9 december staan zowel Liverpool - Everton als Manchester United - Manchester City op de rol. De eerste North Londen Derby staat gepland in het weekend van 18 november. Arsenal neemt het dan in het eigen Emirates Stadium op tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur. In het weekend van 10 februari zijn de rollen omgedraaid. Dan spelen de Spurs op Wembley tegen Arsenal.

En dan is er nog de derby tussen Liverpool en Manchester United. De eerste North-West Derby staat op de rol in het weekend van 14 oktober. Liverpool ontvangt dan op het eigen Anfield aartsrivaal Manchester United. De wedstrijd op Old Trafford vindt plaats in het weekend van 10 maart.

Feestdagen

Ook tijdens de feestdagen hoeven voetballiefhebbers zich traditioneel niet te vervelen. Tussen 28 november en 1 januari staan er maar liefst negen speeldagen gepland. Wie op tweede kerstdag de Premier League verkiest boven de meubelboulevard kan ook dit jaar opgelucht ademhalen. Op Boxing Day wordt er een volledig programma gespeeld. Dat geldt ook voor nieuwjaarsdag. Dan staan onder meer de toppers Arsenal-Chelsea en Everton-Manchester United op het programma.