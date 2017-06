Marcel Keizer geschikt voor Ajax: "Barça-stijl en vijfsecondenregel"

“ Straight. Hij zegt waar het op staat.”

In Velsen maakte Hoefdraad in 2012 voor het eerst kennis met de trainer Keizer. "Marcel heeft een goede kijk op voetbal", vertelt hij tegenover ELF Voetbal. "Dat zag je dit seizoen bij Jong Ajax ook. Hij wil alles voetballend oplossen en hecht veel waarde aan de vijfsecondenregel. Dat merkte ik dit seizoen ook toen we tegen ze speelden. In balbezit was Jong Ajax kalm en rustig, maar zodra ze de bal verliezen, vliegen ze er bovenop."

In de tijden dat Hoefdraad onder Keizer speelde, was dat niet anders. "Hij houdt van de Barça-stijl om het zo maar even te noemen. Veel balbezit, alle aanvallers moeten dreiging hebben. En meteen drukzetten bij balverlies. Als aanvaller vraagt hij veel van je. Je mag voorin je ding doen, maar je moet ook hard werken. In het drukzetten bijvoorbeeld."



Hoefdraad namens sc Cambuur in actie tegen Jong Ajax.

Eerlijk

Ook als persoon leerde de aanvaller Keizer goed kennen. "Hij is een rustige man. Altijd eerlijk. Als je niet speelde, dan vertelde hij eerlijk waarom niet. Als je gewisseld werd en je was het er niet mee eens, dan gaf hij tekst en uitleg. En als hij vond dat je heel slecht was, dan zei hij dat ook gewoon. Straight. Hij zegt waar het op staat. Dat is prettiger dan een coach die erom heen draait."

Ondanks dat hij Keizer goed leerde kennen, was Hoefdraad verbaasd dat zijn oude trainer de nieuwe Ajax-coach wordt. "Bij Ajax hebben ze, wat ik hoor, veel met hem gesproken", vertelt de geboren Amsterdammer én tevens Ajax-fan. "Ze zullen goed weten wie ze aanstellen. Maar er komt wel een heel andere druk op hem te staan. Het is dus even afwachten hoe hij daarmee omgaat. Niet alle supporters zijn volgens mij even blij met zijn aantelling. Maar ik, ook als Ajax-fan, ken hem persoonlijk en gun hem daarom deze stap. Ik denk dat hij het goed gaat doen bij Ajax."

In plaats van in de kleedkamers van Cambuur of De Graafschap, waar Keizer ook trainer was, staat hij straks tussen de spelers van Ajax. Een groot verschil. Hoefdraad: "Maar hij moet vooral niet veel anders doen dan hij bij ons deed. Geen bijzondere dingen. Hij moet gewoon zichzelf zijn."

Toekomst

Het contract van Hoefdraad in Leewarden loopt deze zomer na twee jaar af. Hij is transfervrij. Volgt er een nieuwe samenwerking met Keizer? "Hij heeft mijn nummer nog wel", lacht Hoefdraad. "Hij mag altijd bellen. Maar, nee. Over mijn toekomst is nog niet zo veel concreets bekend. Het lijkt me leuk om nog eens een avontuur in het buitenland aan te gaan. Dus daar ben ik nu vooral mee bezig."

Maar mocht zijn oud-trainer Keizer onverwacht toch een beroep op hem doen? "Dan moet het buitenland nog even wachten", besluit Hoefdraad lachend.