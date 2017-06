Er moet wederom een wonder gebeuren bij Heracles Almelo

“ Wederom kwamen er miljoenen euro's in de kluis van scheidend voorzitter Jan Smit”

Seizoen 2015/2016

Vertrokken vaste krachten:

- Oussama Tannane (2,5 miljoen)

- Bryan Linssen (850.000 duizend)

- Simon Cziommer (gestopt)

- Jeroen Veldmate (transfervrij)

- Bart Schenkeveld (transfervrij)

Met het vele geld dat binnenstroomde bij Heracles Almelo moest er achter- en voorin een nieuw elftal worden gesmeed door Hoogma. Maar ondanks een kleine drieënhalf miljoen transferinkomsten, werd er geen euro geïnvesteerd. Tim Breukers werd transfervrij opgehaald bij FC Twente en is inmiddels een degelijke rechtsback. Wout Droste werd teruggehaald, nadat zijn contract afliep bij sc Cambuur. En wat te denken van Paul Gladon? Een transfervrije spits, leuk voor de Jupiler League, maar niet goed genoeg voor het hoogste niveau. Toch? Die laatste heeft inmiddels alweer een miljoenentransfer gemaakt naar Engeland. Met 'slechts' deze versterkingen haalde trainer John Stegeman zelfs Europees voetbal.



Tannane kende een wonderseizoen met onder meer vijf prachtige doelpunten tegen sc Cambuur.

Seizoen 2016/2017

Vertrokken vaste krachten:

- Paul Gladon (2 miljoen)

- Wout Weghorst (1,50 miljoen)

- Iliass Bel Hassani (1,35 miljoen)

- Ramon Zomer (gestopt)

Wederom vertrok de hele kern uit het succeselftal van Stegeman. Wederom kwamen er miljoenen euro's in de kluis van scheidend voorzitter Jan Smit. En wederom kwamen er goedkope vervangers. Alleen voor Vincent Vermeij, die een akelige blessure opliep, werd een fors bedrag betaald: 500.000 duizend euro. Lerin Duarte, Robin Pröpper, Samuel Armenteros (allen transfervrij) en Reuven Niemeijer (van de amateurs) werden gepresenteerd door Hoogma. Met name die laatste twee werden twee grote succesnummers. Brandley Kuwas (Excelsior) kwam voor een schijntje van Excelsior en werd zelfs een keer bij Oranje genoemd. Kristoffer Peterson (FC Utrecht) kwam daar in de winterstop nog bij en de bij FC Utrecht mislukte aanvaller bloeide op in Almelo. Wederom deed de formatie van Stegeman lang mee om Europees voetbal. Ditmaal lukte het net niet. Desalniettemin een topprestatie.



Anderhalf miljoen voor Weghorst leek veel, maar na het bedrag van Gladon was het slechts een schijntje.

Seizoen 2017/2018

Vertrokken vaste krachten:

- Justin Hoogma (2 miljoen)

- Robin Gosens (900.000 duizend)

- Mike te Wierik (transfervrij)

- Thomas Bruns (transfervrij)

- Samuel Armenteros (staat van vele clubs in de belangstelling)

Dries Wuytens werd al transfervrij opgehaald, evenals Dario van den Buijs van FC Eindhoven. De verdediger was de Jupiler League ontgroeid en mag het een stapje hogerop proberen. Bart van Hintum moet na zijn avontuur in Turkije voor de routine zorgen in Almelo. Wederom gaf Hoogma nog geen cent uit voor spelers. Maar als ook Armenteros vertrekt, moet de algemeen directeur wel wederom een wonder voltooien wil hij zonder grote investeringen meespelen in de middenmoot van de Eredivisie. Gezien zijn vakwerk de laatste jaren zullen de verwachtingen opnieuw hoog liggen. Maar als Stegeman wederom alleen transfervrije jongens krijgt voorgeschoteld, zal de missie allereerst handhaven zijn - al liggen de verwachtingen van de buitenwereld wellicht hoger. Wie kan Hoogma nog voor veel geld verkopen en wie kan hij gratis binnenhengelen? Het belooft wederom een drukke transferzomer te worden in Almelo.



Zoon Justin (l) zal zijn vader en algemeen directeur trots, blij en rijk maken. Maar het bezorgt hem ook een drukke transferzomer.