Wie wordt de opvolger van Eljero Elia bij Feyenoord?

Jean-Paul Boëtius

Huidige club: KRC Genk (gehuurd van FC Basel)

Wedstrijden: 29

Doelpunten: 8

Assists: 6



In de zomer van 2015 werd Eljero Elia naar Rotterdam gehaald als opvolger van, jawel, Jean-Paul Boëtius. Twee jaar later kunnen beide vleugelaanvallers ruilen van rol. Boëtius vertrok destijds voor zo'n drie miljoen euro naar FC Basel, waar hij allerminst kon overtuigen. Tijdens de afgelopen winterse transferperiode stapte hij op huurbasis over naar KRC Genk, waar hij zich beter op zijn plek voelde. De nog altijd pas 23-jarige snelheidsduivel was met drie doelpunten en twee assists uit negen wedstrijden belangrijk voor de Belgische club in de play-offs. Boëtius heeft in Zwitserland nog een contract tot medio 2019.





Boëtius was drie keer trefzeker in de Belgische play-offs



Ola John

Huidige club: Deportivo La Coruna (gehuurd van Benfica)

Wedstrijden: 14

Doelpunten: 0

Assists: 1



In de gloriejaren van FC Twente zagen de Tukkers verschillende buitenspelers de revue passeren. Marko Arnautovic, Miroslav Stoch en Bryan Ruiz kregen de fans uit Enschede op de banken. Ola John is een van de laatste vleugelflitsers die Twente liet swingen. In het seizoen 2011/12 was hij van onschatbare waarde voor de ploeg uit Enschede met acht doelpunten en liefst 15 assists. Zijn grote doorbraak in de Eredivisie leverde hem een transfer op naar Benfica, wat zo'n tien miljoen euro overmaakte. Het was meteen het einde van de goed presterende Ola John. Sinds zijn vertrek bij Twente maakte hij slechts dertien doelpunten en kwam hij uit voor vijf verschillende clubs.





Ola John heeft na zijn vertrek uit Enschede nog weinig laten zien



Sinan Gümüs

Huidige club: Galatasaray

Wedstrijden: 21

Doelpunten: 7

Assists: 2



Sinan Gümüs lijkt de enige buitenlander die in de race is om de positie van Eljero Elia bij Feyenoord over te nemen. De in Duitsland geboren aanvaller kwam in 2014 over van VfB Stuttgart en heeft inmiddels meer dan vijftig wedstrijden op zijn naam staan in Istanbul. De 23-jarige buitenspeler kan zowel aan de linker- als aan de rechterflank uit de voeten en heeft nog tot 2019 een contract bij Gala. Feyenoord moet in de buidel tasten om Gümüs te verleiden tot een overstap. Hij moet volgens Transfermarkt.de minstens drie miljoen euro kosten.