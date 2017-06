Vijf prachtige doelpunten uit het seizoen 2016/17

Emre Can (Watford - Liverpool)

Een kopbal leek de enige mogelijke oplossing voor Emre Can na een hoge bal van zijn ploeggenoot Lucas Leiva. De Duitser dacht daar echter anders over en besloot de bal met een spectaculaire omhaal achter Watford-goalie Gomes te werken. De middenvelder in dienst van Liverpool zorgde met een uiterste krachtsinspanning voor een van de mooiste doelpunten in de historie van de Premier League.







Olivier Giroud (Arsenal - Crystal Palace)

Het was pas 1 januari 2017 toen Olivier Giroud een van de mooiste doelpunten van het jaar maakte. Een voorzet van Alexis Sánchez belandde iets achter de Fransman, die instinctief de bal met de hak toucheerde. Slechts enkele dagen eerder scoorde Henrikh Mkhitaryan een soortgelijke Scorpion Kick tegen Sunderland. De Armeens international stond echter in buitenspelpositie, wat de goal van Giroud net even iets mooier maakt.







Kevin-Prince Boateng (Villarreal - Las Palmas)

We kennen Kevin-Prince Boateng natuurlijk vooral uit zijn tijd bij AC Milan, waar hij ooit scoorde met een geweldige uithaal tegen Barcelona. De inmiddels dertigjarige Ghanees is het kunstje nog niet verleerd en liet dit seizoen bij Las Palmas zien dat hij bezig is aan zijn tweede voetbaljeugd. Zijn doelpunt tegen Villarreal was de bekroning op een heerlijke aanval van de Spaanse ploeg.







Memphis Depay (Olympique Lyon - Toulouse)

Na een mislukt avontuur bij Manchester United koos Memphis Depay eieren voor zijn geld en verkaste naar Olympique Lyon. Depay had slechts een aantal weken nodig om voor het doelpunt van het jaar in de Ligue 1 te zorgen. De Nederlands international zag de doelman van Toulouse iets te ver voor zijn doel staan en haalde gewoon uit.







Andy Carroll (West Ham United - Crystal Palace)

Crystal Palace heeft dit seizoen patent op het incasseren van wonderschone doelpunten. De geweldige uithaal van cultspits en targetman Andy Carroll is zonder twijfel het mooiste doelpunt tot nu toe in het nieuwe stadion van West Ham United. De Engelse aanvaller heeft het uiterlijk van een bouwvakker, maar liet zien over een ongekende souplesse te beschikken.