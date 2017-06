Serero wil weer belangrijk zijn

De verloren wedstrijd tegen De Graafschap waarin Ajax de titel verspeelde was zijn laatste duel in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Thulani Serero kwam afgelopen seizoen namelijk niet in de plannen voor van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz . Nadat zijn contract bij de Ajax op 30 juni afliep tekende de middenvelder gisteren bij Vitesse . ELF Voetbal sprak met de kersverse Vitessenaar.

''Een paar weken geleden hadden we het eerste gesprek'', vertelt Serero. ''Daarna is alles snel gegaan. We hebben een paar meetings gehad. Vitesse heeft daarin rustig uitgelegd wat ze willen met het team en wat ze verwachten van mij. En al met al was mijn gevoel daarover goed.''

Terwijl Ajax met het bereiken van de Europa League-finale een topseizoen kende, speelde Serero zijn wedstrijden in de Jupiler League voor Jong Ajax. En zelfs daarbij kwam hij mondjesmaat aan spelen toe. Op het tweede niveau van Nederland kwam de Zuid-Afrikaan afgelopen seizoen slechts vijfmaal in actie.

"Het was een lastige situatie voor mij. Iedere speler wil graag spelen en ik wilde ook graag spelen. Maar dat is niet gebeurd. En als dit soort dingen gebeuren en je laat je hoofd hangen, dan blijf je down. Ik bleef sterk en wist dat mijn contract op zijn einde liep. Het was daarom tijd om op zoek te gaan naar een nieuw avontuur.''

Nieuwe bestemming

Arnhem werd zijn nieuwe bestemming. Bij Vitesse tekent de Zuid-Afrikaan voor drie seizoenen. De keuze voor het geel-zwart van Vitesse is een er een die weloverwegen is. In Arnhem is de het perspectief op speeltijd groter dan dat was in zijn laatste seizoen in Amsterdamse dienst.

"Ja ik denk het wel'', verwacht Serero in Arnhem meer aan spelen toe te komen. "Maar je moet altijd hard werken en vechten voor je plek. Het is belangrijk dat je blijft spelen. Dat je minuten maakt en het goed doet voor je team. Dat is erg belangrijk voor mij.''

Belangrijk zijn voor het team. Een streven waar hij aankomend seizoen weleens aan zou kunnen gaan voldoen. Met Vitesse speelt Serero volgend seizoen in de Europa League. En de 27-jarige middenvelder kan wel terugvallen op enige Europese ervaring. Vijf wedstrijden in de Europa League en elf in de Champions League speelde Serero in totaal. En welke speler van Vitesse zou er nog meer kunnen zeggen dat hij ooit in de Champions League scoorde tegen Barcelona?

"Het is prettig om wat ervaring mee te nemen. Ik weet zeker dat ik kan helpen om het team goed te laten presteren in Europa. Want ik weet dat het voor de club erg belangrijk is om het goed te doen in Europa.''

Na een moeizaam laatste seizoen in Amsterdam ziet de toekomst er kortom weer een stuk rooskleuriger uit voor Serero. Op de vraag wat hij van zijn eerste seizoen in Arnhemse dient verwacht volgt dan ook een lach. "Een goed seizoen. Een heel erg goed seizoen. Ik denk dat we de club en de fans blij moeten maken. Dat is het belangrijkste.''