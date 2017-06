FC Transfervrij: deze Eredivisie-spelers zijn gratis op te halen

Robbin Ruiter (FC Utrecht)

In het doel van FC Utrecht bewees Robbin Ruiter (30) zich de afgelopen jaren als betrouwbare sluitpost. Ajax zou zelfs interesse hebben getoond in de Volendamse goalie. Een zware blessure na een ongelukkig duel zette al in november een streep door het afgelopen seizoen. Inmiddels is Ruiter hersteld en klaar om weer wekelijks te keepen. Maar welke club durft het aan na zo'n zware blessure?



Mattias Johansson (AZ)

Clubs die een degelijke rechtsback zoeken kunnen contact opnemen met Mattias Johansson (25). De tweevoudig Zweeds international speelde zes seizoenen in de hoofdmacht van AZ. In die periode kwam hij tot dertig Europese wedstrijden voor de Alkmaarders. Nederlandse clubs hoeven echter niet aan te kloppen bij Johansson. Naar eigen zeggen is de rechtsback toe aan een avontuur buiten Nederland.



Kelvin Leerdam (Vitesse)

Hij is pas 26 jaar, maar heeft toch al negen seizoenen ervaring in de Eredivisie. Bij Feyenoord en Vitesse bewees Kelvin Leerdam zich als multifunctionele kracht. Hij kan uit de voeten als rechtsback, in het centrum van de verdediging of op het middenveld. SC Heerenveen zou al interesse hebben in de veertienvoudig international van Jong Oranje. Of is er een andere club die de geboren Surinamer oppikt?



Wilfried Kanon (ADO Den Haag)

Tussen mannen als Salomon Kalou en Yaya Touré was Wilfried Kanon (23) de afgelopen jaren 'gewoon' basisspeler bij Ivoorkust. Met De Olifanten won de ADO-verdediger in 2015 de Afrika Cup, waarbij hij zelf een strafschop benutte in de finale. Ondanks zijn staat van dienst in Afrika, lijken de Eredivisieclubs niet in de rij te staan voor Kanon. Wordt het een buitenlands avontuur? Of hapt er toch nog een Nederlandse (sub)topper toe?



Lucas Bijker (sc Heerenveen)

Eind april liet Lucas Bijker (24) weten zijn aflopende contract bij sc Heerenveen niet te verlengen. Een buitenlands avontuur, dat moest het worden. Een kleine twee maanden later is er nog geen zekerheid over Bijkers toekomst. Het is stil rondom de Braziliaans-Nederlandse linksback, die ook in het centrum van de verdediging uit de voeten kan.







Hedwiges Maduro (FC Groningen)

Zijn periode bij FC Groningen verliep niet zoals Hedwiges Maduro gehoopt had. Het bleef bij slechts 154 speelminuten voor de 32-jarige controleur. Maar een 18-voudig Oranje-international kan het voetballen toch niet verleerd zijn? Een speler die de shirts droeg van Valencia, Sevilla en Ajax, moet in de Eredivisie toch nog van waarde kunnen zijn? Zelf is de ervaren kracht in ieder geval nog niet klaar met voetballen.



Funso Ojo (Willem II)

De 25-jarige Funso Ojo bewees zich de afgelopen twee seizoenen als degelijke kracht op het middenveld van Willem II. Hij mistte echter de waardering van de fans en legde een nieuwe contractaanbieding naast zich neer. Maakt de enkelvoudig Belgisch international deze zomer een stap omhoog?



Nacer Barazite (FC Utrecht)

In drie seizoenen bij FC Utrecht liet Nacer Barazite zijn voeten regelmatig spreken. Samen met Yassin Ayoub en Sofyan Amrabat vormde hij afgelopen seizoen een heerlijk middenveld in de Domstad. Waar zijn maatjes nog een doorlopend contract hebben, kan Barazite transfervrij vertrekken. Binnen Nederland lijkt alleen de top-drie kans te maken, maar het is de vraag of zij toehappen. Een nieuw buitenlands avontuur lijkt waarschijnlijker voor de oud-speler van Arsenal.







Ruben Schaken (ADO Den Haag)

Een 35-jarige buitenspeler die zonder club komt te zitten. Dan wordt het een lastig verhaal om nog aan de bak te komen in de Eredivisie. Toch hoopt Ruben Schaken dat er nog een laatste hoofdstuk aan zijn carrière toegevoegd kan worden. En waarom ook niet? Ook afgelopen seizoen bewees de zevenvoudig Oranje-international nog regelmatig zijn waarde.



Erik Falkenburg (Willem II)

Op het CV van Erik Falkenburg (29) prijken 55 eredivisiegoals in 240 wedstrijden. Helemaal niet onaardig als je bedenkt dat hij dit voornamelijk deed voor degradatiekandidaten. Toch staan de middenmoters en subtoppers niet meer in de rij voor Falkenburg, na zijn mislukte avontuur bij AZ. Komt er nog een eredivisieclub? De aanvaller hoopt van wel, want een aanbod om in de Jupiler League terug te keren bij Go Ahead Eagles wees hij onlangs af.



Guyon Fernandez (ADO Den Haag)

Hij is snel, ervaren en kan een goal maken. Niet voor niets haalde Feyenoord hem ooit naar De Kuip. En toch is het maar de vraag of Guyon Fernandez (31) nog aan de bak komt in de Eredivisie. Sinds zijn buitenlandse avonturen bij Perth Glory en Stal Dniprodzerzjynsk draait het toch allemaal wat minder soepel bij de aanvaller. Het laatste half jaar bij ADO Den Haag voldeed niet aan de verwachtingen.







Reservebank:

Erwin Mulder (sc Heerenveen)

Nick Marsman (FC Twente)

Kostas Lamprou (Willem II)

Khalid Karami (Excelsior)

Pele van Anholt (Willem II)

Dion Malone (ADO Den Haag)

Bas Kuipers (Excelsior)

Edson Braafheid (FC Utrecht)

Donny Gorter (ADO Den Haag)

Darren Maatsen (Excelsior)

Chinedu Ede (FC Twente)

Abel Tamata (ADO Den Haag)