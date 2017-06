Even voorstellen: wie is United-aanwinst Victor Lindelöf?

Paspoort van Victor Nilsson Lindelöf:



Geboren: 17 juli 1994

Geboorteplaats: Västerås (Zweden)

Positie: Centrumverdediger

Lengte: 187 cm

Gewicht: 81 kg

Contract getekend tot: 2021

Profdebuut: Västerås SK - BK Forward 2-1 (13-09-2010)

Speelde voor: IK Franke, Västerås IK, Västerås SK, Benfica.



Net zestien jaar was Victor Lindelöf toen hij in september 2010 debuteerde voor Västerås SK. Club uit zijn geboortestad Västerås. Het bleef dat seizoen bij dat ene optreden en Lindelöf’s aandeel in de promotie naar het hoogste Zweeds niveau was dan ook gering. Na de promotie volgde direct weer degradatie, maar intussen werkte de jongeling zich op tot basisspeler. Dat viel ook Benfica op. In de zomer van 2012 volgde de overstap naar Portugal.



In Lissabon begon Lindelöf logischerwijs onderaan de ladder. In het B-team moest hij zich eerst maar weer bewijzen. Bij de reserves speelde de verdediger nog enige tijd samen met voormalig Twente-talent Bilal Ould-Chikh. Na drie seizoenen bij de beloften kreeg Lindelöf een serieuze kans in de hoofdmacht en die greep hij met beide handen aan. De Zweed ontpopte zich tot volwaardig basisspeler van het grote Benfica.



Prijzenkast



Wat opvalt aan het CV van de pas 22-jarige is een indrukwekkende prijzenkast. In Portugal won hij al vier landstitels, vijf bekers en twee Supercups, hoewel hij pas de laatste twee seizoenen een serieus aandeel had in de successen. Tussendoor won Lindelöf in 2015 met Zweden het Europees kampioenschap voor spelers onder de 21 jaar. In de finale schoot hij de allesbeslissende strafschop binnen tegen Portugal.



De indrukwekkende ontwikkeling van Lindelöf bleef in eigen land niet onopgemerkt. In maart 2016 mocht hij zich melden bij de nationale ploeg, om vervolgens te debuteren in het oefenduel met Turkije. Ook in het Zweedse elftal verloor hij zijn plekje niet meer. Amper een jaar na zijn debuut staat de teller voor Lindelöf op twaalf interlands. Ook tijdens het WK-kwalificatieduel met Oranje (1-1) speelde de centrumverdediger 90 minuten mee.



Kwaliteiten



Victor Lindelöf beschikt over een aantal grote kwaliteiten. Zijn tackles zijn vaak perfect, hij heerst in de lucht en beschikt over een bijzonder fijne techniek. Regelmatig weet de Lindelöf zich handig uit benarde situaties te redden door opjagende aanvallers op het verkeerde been te zetten. Daarnaast beschikt de centrumverdediger over een goede trap. Dat bleek afgelopen seizoen onder andere tijdens het competitieduel met Sporting Portugal. Met een fraaie vrije trap knalde hij de belangrijke gelijkmaker tegen de touwen.



Met het binnenhalen van Lindelöf voegt Manchester United een multifunctionele speler toe aan de selectie. De Zweed is namelijk niet alleen centraal achterin inzetbaar, maar kan ook uit de voeten als rechtsback of controlerende middenvelder. Lukt het Lindelöf ook in Manchester om een basisplek te veroveren? Eén ding is zeker: Daley Blind heeft er een serieuze concurrent bij.