ELF jaar geleden: Ajax contracteert Roger García

Het vastleggen van Roger García volgde slechts negen dagen na het contracteren van een andere Spanjaard. Uit de koker van trainer Henk ten Cate kwam namelijk ook de naam van Gabri. Waar deze middenvelder het uiteindelijk nog aardig gedaan heeft in Amsterdamse dienst, kan dat niet gezegd worden van Roger García. Zijn verblijf bij Ajax mondde uit in een regelrechte teleurstelling.



“Ik ga hier alles geven wat ik in mij heb en hoop prijzen te winnen”, zo klonk een strijdlustige Roger García bij zijn presentatie in Amsterdam. Toegegeven, dat is gelukt. Ajax won in het seizoen 2006/2007 de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker. Als onderdeel van de selectie mag de Spanjaard deze trofeeën dan ook zeker op zijn CV zetten. Zijn aandeel was echter beperkt.



Blessures



Mede door blessures zou Roger García niet verder komen dan elf optredens in de hoofdmacht van Ajax. In de duels die hij wel meedeed, blonk de Spanjaard bepaald niet uit. In het voorjaar van 2007 was het jeugdproduct van FC Barcelona het helemaal zat. Op 30-jarige leeftijd hangt hij de voetbalschoenen aan de wilgen, om zich te focussen op zijn studie.



Toch begon het voetbalwereldje een paar jaar later weer te kriebelen bij Roger García. Niet als speler, maar als trainer. In 2010 trad hij aan als assistent bij derdedivisionist CE Sabadell FC, een functie die hij later ook bekleedde bij het Catalaanse elftal. Tegenwoordig is Roger García actief als trainer in de academie van CF Damm, waar onder andere Aleix Vidal, Isaac Cuenca en Cristian Tello een deel van hun jeugdopleiding doorbrachten.



Nummer 14



Ondanks zijn tegenvallende periode in Amsterdam, duikt de naam van Roger García nog regelmatig op in voetbalquizjes. De Spanjaard is namelijk de laatste speler die het magische rugnummer 14 bij Ajax droeg in een officieel duel. Na het seizoen 2006/2007 besloten de Amsterdammers dit nummer niet meer te gebruiken.