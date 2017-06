De SuperELF van Groesbeekse spelmaker Arno Arts

1. Keeper: Sander Boschker (FC Twente)

“Destijds beschikten we bij FC Twente over drie kanjers. Hans de Koning, Sander Westerveld en Sander Boschker. De Koning raakte ernstig geblesseerd in een oefenwedstrijd tegen Barcelona en Westerveld was nog erg jong. Boschker was rustig, betrouwbaar, liefhebber van het keepersvak, positioneel goed en niet op zoek naar de showduik. Ik mocht meespelen in zijn afscheidswedstrijd. Een eer.”



2. Rechtsback: Geoffrey Prommayon (Willem II)

“Klein, snel, enorm agressief en fel. Dat was Geoffrey. Mocht een speler hem voorbij zijn, dan kwam hij hem nog wel een paar keer tegen. Een terriër die nooit losliet.”



3. Rechter centrale verdediger: Jaap Stam (SC Cambuur/ Willem II)

“Een beest, fysiek beresterk. Ook was hij snel, rustig aan de bal en deed hij daar nooit gekke dingen mee. Bij Cambuur, waar een mooie vriendschap tussen ons ontstond, stak hij met een rush het hele veld over als er te weinig gebeurde. Zo werd hij aanvallend gevaarlijk. Jaap werd erg groot, maar bleef altijd zo normaal.”



4. Linker centrale verdediger: Sami Hyypiä (Willem II)

“Onklopbaar in de lucht, een enorm sterk inzicht en een goede inspeelpass. Als bij Willem II door de tegenstander een lange bal werd gespeeld, riep Sami zijn eigen voornaam en kopte de bal net zo hard terug. Hij was tot tranen toe geroerd toen hij Willem II, destijds een vriendenploeg, verliet voor Liverpool.”



5. Linksback: Delano Hill (Willem II)

“Lang, enorm snel en zich bewust van het feit dat hij ballen moest afpakken en inleveren. Een betrouwbare kracht die prima vanuit zijn taak kon spelen. Delano liep door zijn snelheid bijna iedereen van de bal af. Hij was erg sociaal en een echte teamspeler.”





Delano Hill was van 1998 tot 2001 ploeggenoot van Arno Arts



6. Verdedigende middenvelder: Tomás Galásek (Willem II)

“Een vriend en alleskunner. Tomás was mijn slapie op trainingskampen. Bij Willem II vormde hij het cement tussen de stenen. Hij was technisch erg goed, beschikte over een goed inzicht en snoeihard schot. Hij kon scoren, maar ook tackelen. Tomás was geen specialist, maar in alles goed.”



7. Rechtshalf: Ronald de Boer (FC Twente)

“Ik speelde bij FC Twente een halfjaar met hem samen, omdat Louis van Gaal hem terughaalde naar Ajax. Ronald was één van de twee spitsen naast Youri Mulder of Prince Polley. We voelden elkaar blindelings aan en hadden een klik. Ronald was fenomenaal. Hij beschikte over een goede passeeractie, gebruikte zijn lichaam perfect, was slim en altijd aanspeelbaar.”



8. Linkshalf: Jan Peters (NEC)

“Allebei zijn we Groesbekenaren. Jan bouwde af bij NEC en ik kwam als jochie. Een oude spelmaker maakte plaats voor een nieuwe. Jan speelde in zijn nadagen achterin en ik op tien. Jan was technisch goed, had een uitstekende versnelling aan de bal en een goed inzicht.”



9. Rechtsbuiten: Dirk Kuyt (FC Utrecht)

“Hij hield in zijn eentje de hele verdediging van de tegenpartij bezig. Zorgde bij Utrecht niet alleen voor de doelpunten, maar ook voor de vis op vrijdag. Conditioneel top, sterk aan de bal, scorend vermogen en overzicht. Een ideale teamspeler en een sieraad voor de voetbalsport.”





Een piepjonge Dirk Kuyt speelde begin deze eeuw samen met Arno Arts



10. Spits: Michael Mols (FC Twente)

“Michael kwam na Ronald de Boer bij FC Twente. Hij kende een moeilijk begin, maar zijn klasse kwam bovendrijven. Zijn wegdraaien, binnenkant-buitenkant, was ongeëvenaard.”



11. Linksbuiten: Yassine Abdellaoui (Willem II)

“Getruct, snel, creatief en enorm goed in de één-tegen-één. Als Yassine het op zijn heupen had, was hij niet te stoppen of te schoppen. Als het in zijn bovenkamer iets beter had gezeten, had hij tot de absolute top in Europa kunnen behoren.”



Trainer: Co Adriaanse (Willem II)

“Een trainer met een duidelijke visie, natuurlijk overwicht en eigen mening. Helder en duidelijk in zijn uitleg tijdens besprekingen. Een trainer die aanvallend speelt en het publiek wil vermaken. Hij kan zich bovendien feilloos inleven in de gedachtegang van voetballers.”



Wisselspelers:

Hans de Koning (FC Twente)

René van Eck (FC Luzern)

Bert Konterman (SC Cambuur/Willem II)

Denny Landzaat (Willem II)

Jan van Halst (FC Twente)

Frank Berghuis (SC Cambuur)

Youri Mulder (FC Twente)