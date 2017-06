Vijf spelers die Raiola naar AC Milan bracht

Donnarumma dreigt AC Milan te verlaten nu de betrokken partijen er niet uit komen over een nieuwe verbintenis. De achttienjarige goalie heeft nog een contract tot eind volgend seizoen in San Siro. De clubleiding dreigt hem een jaar op de bank te zetten als kamp-Donnarumma geen water bij de wijn doet. De relatie tussen Milan en Raiola staat mogelijk op het spel.

Zlatan Ibrahimovic

Er zijn genoeg succesverhalen te vertellen over de samenwerking tussen Milan en Raiola. Daarvan is Zlatan Ibrahimovic er één. De Zweed kwam in de periode tussen 2010 en 2011 aanvankelijk op huurbasis naar Milaan na een teleurstellende periode bij FC Barcelona. Daarna werd er 24 miljoen euro voor hem betaald. Bij de Rossoneri leefde Ibra helemaal op. In zijn tweede seizoen scoorde hij 28 keer voor de Italiaanse grootmacht.

Robinho

Met veertien goals in 34 wedstrijden bleek Robinho in zijn eerste seizoen voor AC Milan absoluut het kopen waard. Milan betaalde achttien miljoen euro voor hem aan Manchester City. In zijn eerste seizoen, 2010/11, werd de Braziliaan direct landskampioen. Elk seizoen dat volgde zwakte zijn aandeel steeds verder af.

Mark van Bommel

Toen Mark van Bommel transfervrij kon vertrekken bij Bayern München, was AC Milan er dankzij Raiola als de kippen bij om de Nederlander vast te leggen. Ook dat was met name in zijn eerste volledige seizoen een schot in de roos. Van Bommel kwam in januari 2011 over van Bayern, maar veroverde gelijk een basisplek. Ook na de zomerstop bleef hij onverminderd belangrijk.

Urby Emanuelson

De komst van Urby Emanuelson naar AC Milan was misschien wel de opvallendste van die transferperiode. De verdediger kostte Milan slechts 1,8 miljoen euro, maar het aandeel van de oud-Ajacied was ook niet immens groot. Emanuelson speelde in het seizoen 2011/12 dertig competitieduels voor Milan, maar verder opereerde hij vooral op de achtergrond.

Didac Vila

Didac Vila is de vreemde eend in de bijt in het rijtje namen dat tussen 2010 en 2011 naar AC Milan verkaste. Verder dan één wedstrijd bij de Milanezen kwam hij ook niet. Milan betaalde vier miljoen euro om hem over te nemen van Espanyol, maar stuurde hem al snel terug naar Spanje. Daar kwam hij op huurbasis uit voor Espanyol, Real Betis en Eibar, voordat hij in 2015 naar AEK Athene vertrok.