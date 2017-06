Waarom Ricky zo goed bij Wicky past

Marc Janko heeft zich verbonden aan het Tsjechische Sparta Praag, terwijl Seydou Doumbia terugkeert naar AS Roma. De twee aanvallers waren in het afgelopen kampioensjaar samen goed voor 33 doelpunten. Gelijk startte de zoektocht naar nieuw offensief spelersmateriaal. Van Wolfswinkel kwam voor vijf miljoen euro over van Vitesse.

De spits heeft er een uitstekend seizoen op zitten in Arnhem, waar hij het hele seizoen onomstreden was. Wicky heeft tot dusver komend seizoen weinig smaken voorhanden, dus is het logisch dat Van Wolfswinkel in ieder geval begint als eerste spits. Zijn transfersom maakt hem vooralsnog tot dé zomeraanwinst van Zwitserland.

Onvoorwaardelijk vertrouwen

Een Van Wolfswinkel die vertrouwen voelt is als een motor die zichzelf tankt. Het kost je niets, er moet soms wat onderhoud aan worden gepleegd, maar het genot blijft aanhouden tot je een keer besluit andere smaken aan de benzine toe te voegen.

Bij Vitesse betaalde RVW het onvoorwaardelijke vertrouwen van Fraser uit met belangrijke doelpunten, onder meer in de bekerfinale. Zolang Basel niet met vijf nieuwe offensieve aanwinsten op de proppen komt, staat Wicky niets in de weg om hetzelfde pad te bewandelen.

4-3-3

Wicky, die als jeugdtrainer voornamelijk in een 4-4-2-systeem werkte, kan zijn voorhoede volledig aanpassen op Van Wolfswinkel. Die in zijn carrière heeft laten zien dat hij in een 4-3-3-systeem het beste rendeert. Er zijn nog voldoende vacante posities bij Basel om komend seizoen met twee buitenspelers te gaan voetballen. Op het eerste gezicht heeft het dienstverband tussen Ricky en Wicky alles in zich om een succes te worden.