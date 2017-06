Van Huntelaar, Hahn tot Høegh: het Eredivisie-elftal vol aankopen

Officieel is de transfermarkt nog niet eens open, maar de ene transfer na de andere in de Eredivisie wordt al afgerond. Hoewel er ook veel spelers vertrekken, is het lijstje aangetrokken voetballers ook niet onaardig. ELF Voetbal stelt een ELFtal samen.

Warner Hahn (Feyenoord naar Heerenveen)

Keepersaankopen genoeg deze transferzomer: Marco Bizot (AZ), Kevin Begois (FC Groningen), Lars Unnerstall (VVV-Venlo), Diederik Boer (PEC Zwolle) en vele anderen. Maar met Hahn heeft SC Heerenveen een jonge, talentvolle, betrouwbare, Nederlandse sluitpost in huis gehaald die de Friezen hopelijk van het keeperssyndroom van het laatste decennia afhelpt.

Daniel Høegh (FC Basel naar Heerenveen)

Zal waarschijnlijk in het centrum van de verdediging gaan spelen in Fryslân, maar kan ook als rechtsback uit de voeten. Dus zetten wij de nieuwe Deen van Heerenveen, voor wie coachen naar eigen zeggen een tweede natuur is geworden, als rechtsachter. De combinatie van Friezen en Scandinaviërs was al vaak succesvol. Ditmaal ook?





Dario van den Buijs (FC Eindhoven naar Heracles Almelo)

Een van de grootste talenten van de Jupiler League. Miste afgelopen seizoen bijna geen minuut, was op jonge leeftijd al captain van FC Eindoven en scoort ook nog eens erg makkelijk. In Almelo heeft hij echter wel een hele zware taak te volbrengen: hij moet het vertrek van Justin Hoogma zien op te vangen.

Mike te Wierik (Heracles Almelo naar FC Groningen)

Waar Van den Buijs juist naar Heracles toekomt, bewandelt Te Wierik juist de weg de andere kant op. De centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan, speelde zich in de belangstelling van FC Groningen. Voor het eerst gaat hij daarom bij een profclub met echt gras spelen. Hoe zal dat voelen?

Django Warmerdam (Ajax naar FC Groningen)

Als linkermiddenvelder vermoedelijk nog sterker dan linksback, maar zijn optredens in Zwolle waren voor FC Groningen goed genoeg om hem naar het noorden des lands te halen. Voor het niveau van Ajax kwam hij net tekort, maar kan hij het in de subtop van FC Groningen wel bijbenen? Hij krijgt in elk geval de kans.

Bilal Ould-Chikh

Van het grootste talent van het land, naar toekijken langs de Potugese kant. Ould-Chikh maakte als megatalent de transfer naar Benfica, maar in Portugal kwam de jeugdinternational nooit uit de verf. In Utrecht krijgt hij komend seizoen onder Tukker Ten Hag een nieuwe kans. Bloeit hij weer op?

Thulani Serero

Was een maatje te klein voor het topniveau van Ajax, maar Vitesse gelooft dat de Zuid-Afrikaanse middenvelder van grote waarde kan zijn in Arnhem. Na zes seizoenen in Amsterdam gevoetbald te hebben, komt er voor het eerst een andere profclub dan Ajax voor Serero, die in zijn thuisland voor Ajax Cape Town uitkwam.

Sander Van de Streek

In de winterstop had FC Utrecht al interesse voor de veelscorende middenvelder van sc Cambuur, maar toen lieten de Leeuwarders hem niet gaan. Nadat zij er niet in slaagden om te promoveren krijgt Van de Streek wel een kans om hogerop te gaan. Kan hij het niveau in Utrecht aan en gaat hij ook daar vaak scoren?

Younes Namli

Deze multifuntionele middenvelder mocht vertrekken bij Heerenveen. PEC Zwolle, dat na het tijdperk van Ron Jans ook deels moet investeren in een nieuwe spelergroep, hapte toe en haalde Namli binnen. Kan hij in Overijssel wel een vaste basisplaats veroveren?

Cyriel Dessers

Groeide uit tot de held van NAC Breda. Hij loodste de Brabanders hoogstpersoonlijk terug naar de Eredivisie en dat leverde niet alleen de geelzwarten, maar ook hemzelf wat op: namelijk een transfer naar FC Utrecht. Wordt hij nu de held van de Domstad?

Klaas-Jan Huntelaar

Wordt hij de Dirk Kuyt van Amsterdam? Dat is misschien wel de grootste vraag die de meeste Ajax-fans momenteel hebben. Hij zal de ontwikkeling van Kasper Dolberg niet in de weg willen zitten, maar Huntelaar heeft aangegeven ook te willen spelen. Hoe gaat dat eruit zien komend seizoen?