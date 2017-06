Dick Advocaat, de Tjeenk Willink van het Nederlands elftal

In de wereld waarin alles sneller moet, de transferbedragen almaar stijgen en de mogelijkheden onbeperkt lijken, is het soms ook goed om te relativeren. Te kijken naar de kleine dingen die de sport juist zo mooi of bekrompen maakt.

Het is 15 juni 2017. De warmste 15 juni ooit gemeten. 29 graden. Als ik de krant opensla, kijk ik recht in het gezicht van Dick Advocaat. Althans, zo lijkt het in een oogopslag. Maar een tweede blik leert me dat ik niet goed kijk. Herman Tjeenk Willink is de man die op de papierenpagina mij recht in het gezicht aankijkt.

Informateur Willink. Zijn pensioenleeftijd is allang gepasseerd. Maar omdat niemand anders durft of wil instappen, zijn ze opnieuw bij de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht uitgekomen. Voor de derde keer moet de inmiddels 75-jarige Willink de regering bij elkaar brengen. Een man die alles heeft meegemaakt en bij wie ze opnieuw uitkomen. Een déjà vu volgt.

Opnieuw gaan mijn gedachten naar Advocaat. Hij moet geen vier of vijf, maar liefst elf partijen bij elkaar krijgen. Of eigenlijk wel meer dan twintig. Gelukkig is het in Den Haag nog iets rustiger dan op burelen in Zeist. Maar Advocaat stapte in. Net als Willink zijn derde termijn. En net als bij Willink durfde of wilde niemand anders instappen. De missie en de omstandigheden waren dan ook niet echt aantrekkelijk.

Welke missie zou moeilijker zijn? Regeringspartijen bij elkaar brengen door overleg met slimme partijleiders of een elftal vol miljoenairs dusdanig laten functioneren dat ze goed presteren en alsnog naar het eindtoernooi gaan? Beide dingen zijn toch een zaak van landsbelang. En beide heren doen het op hun eigen manier. Willink kreeg meer titels en onderscheidingen voor zijn acadamisch werk dan Advocaat op het veld verdiende. De Kleine Generaal, Hagenees, is een kleine rotweiler die overal bovenop springt en geen centimeter ruimte geeft. Willink, Amsterdammer, is een hele bedeesde, rustige man.

Grote verschillen. Maar ook grote overeenkomsten. Want de heren hebben voorlopig het lot van heel veel Nederlanders in handen. Op politiek en sportief gebied. Mannen van respectievelijk 69 en 75. Ze hadden bij elkaar in een bejaardenflat kunnen wonen. Dat ze tijdens een spelletje Ganzenbord op maandag middag voor de vierde keer die dag de situatie in de Nederlandse politiek bespreken. Als Willink midden in zijn analyse is, zet Advocaat zijn gans net twee stappen vooruit. Alles om te winnen.

Maar nee. Geen flat. Wel riante villa's. Willink ontvangt er de partijleiders. Advocaat elftalleiders. Welke missie gaat slagen: die van Advocaat, Willink of allebei? Gezien de moeilijkheidsgraad van de opdrachten willen maar weinigen met de ervaren mannen ruilen. Zij gaan de uitdaging aan. Ieder op hun eigen manier. En toch lijken ze op elkaar. Want wat zullen zij een last hebben van de hitte op deze 15 juni 2017. 29 graden gemeten. Tsja: de mannen zijn toch al op leeftijd. Laten we hopen dat de hitte hen in elk geval niet naar het hoofd stijgt. In landsbelang.