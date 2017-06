Kan Ranieri sleeping giant FC Nantes wakker maken?

Al snel na het landskampioenschap in 2001 pakte FC Nantes de pendelbus naar de Ligue 2. Verder dan de subtop van de Ligue 1 kwam de ploeg sindsdien niet. Ook dit seizoen beschikte Nantes met René Girard over een chauffeur die richting de afgrond reed. Maar sinds trainer Sergio Conceicao is ingestapt, gaat het steeds beter met de club.

Vaste basis

Conceicao bouwde aan een vaste basis bij Nantes. Onder leiding van de Portugezen ontstond een team dat in 4-4-2-formatie heel moeilijk te verslaan is. Conceicao vond zijn voorste strijder in Emiliano Sala en kreeg er na de winterstop met Prejuce Nakoulma een vaste sparringpartner van de spits bij.

Met succes. FC Nantes klom na een dramatisch begin van het seizoen op naar de zevende plaats in de Ligue 1. Nakoulma vond in elf duels zes keer het net en bleek de gewenste aanwinst om het team vooruit te helpen.

Gevallen topclub

Nantes is een gevallen topclub en dat ligt Ranieri doorgaans wel goed. Dat verhaal is bekend. Hij bouwde aan een wederopstanding van onder meer Juventus, Chelsea en Leicester City. Maar lopen hier de afgeleide versies van Ngolo Kanté, Rayid Mahrez en Jamie Vardy rond? Het zal moeten blijken als de Italiaan zijn speelstijl gaat toepassen op zijn nieuwe Franse werkgever.

Het verschil met AS Monaco, dat Ranieri eerder naar de Champions League leidde waarna hij werd ontslagen, is in ieder geval groot. Nantes heeft momenteel geen selectie waarin miljoenen is gepompt en dat vooruitzicht is er ook niet. Ranieri staat voor een nieuwe missie om wonderen te verrichten. Gelukkig voor hem is dat al jaren zijn specialisme.