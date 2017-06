De nieuwe coach van Porto is een clubhopper pur sang

"Schat, ik ben net gebeld door…. We gaan verhuizen!" Deze conversatie zou, vrij vertaald uit het Portugees, jaarlijkse traditie moeten zijn aan de eettafel in huize Conceicao. De heer des huizes, Sergio, maakt na zeven jaar clubhoppen een droomstap: hij wordt hoofdcoach bij FC Porto.

Sergio Conceicao timmert met zijn alsmaar ontwikkelende filosofie aan de weg in de voetballerij. De voormalig middenvelder van onder meer Internazionale, Lazio Roma en FC Porto keert als coach terug bij die laatstgenoemde werkgever. Opdat hij er een stuk langer kan blijven dan bij zijn zes vorige broodheren.

Het ging van Standard Luik (als assistent) naar Olhanense, van Olhanense naar Académia, van Académica naar Sporting Braga en van Sporting Braga naar Vitoria Setubal. Tot Conceicao vorig seizoen bij Nantes neerstreek en eindelijk zijn droomclub leek te hebben gevonden. Hij ondertekende er zelfs een contract tot de zomer van 2020.

Uitdaging

Maar een week geleden was het avontuur van Conceicao bij Nantes al voorbij. Zijn succes kostte hem bij wijze van spreken de kop. Want aan de ene kant moest hij aan de eettafel opnieuw een verrassende mededeling doen, maar aan de andere kant is Porto voor hem een geweldige uitdaging.

Nantes eindigde in het afgelopen seizoen als zevende in de Franse Ligue 1. De club ontsloeg René Girard al vroeg in het seizoen zodat Conceicao het stokje kon overnemen. Met een 4-4-2-systeem boekte de oefenmeester succes bij Nantes. Nu mag Claudio Ranieri bij de Kanaries voortborduren op de basis die zijn voorganger heeft gelegd.