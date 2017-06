Twitterbaas van Telstar heeft vertrouwen in Keizer

Met Marcel Keizer heeft Ajax een trainer gekozen die onder het grote publiek geen grote bekendheid geniet. Wat voor trainer is de nieuwe oefenmeester en, minstens zo belangrijk, wat voor persoon zwaait binnenkort de scepter in de Amsterdam ArenA? Voor die laatste vraag belde ELF met Dennis Bliek, die Keizer nog kent van zijn periode als trainer van Telstar.

Bliek is het brein achter het intussen befaamde Twitteraccount van de Noord-Hollandse club, dat regelmatig met gevatte teksten op de proppen komt. Hij kent Keizer, die twee jaar op Sportpark Schoonenberg gewerkt heeft, daarmee ook heel goed en heeft eigenlijk alleen maar lovende teksten over zijn oud-collega, met wij hij nog steeds contact onderhoudt. "Van alle trainers die we hier gehad hebben staat hij bij mij wel op nummer een, en ik weet dat meerdere mensen er zo over denken", opent hij het gesprek.

Hij vervolgt met een korte karakterschets. "Hij is heel prettig om mee te werken. Stronteigenwijs natuurlijk, maar dat maakt hem zo goed. Als je hem nodig had, stond hij altijd klaar." De vraag die veel mensen zich stellen is hoe de nieuwe kapitein zich houdt als de wind even niet in de Amsterdamse zeilen zit. "Ik heb hem nooit als paniekerig ervaren. In zijn tweede seizoen bij Telstar begonnen we fantastisch, maar raakten we binnen een week onze twee beste mensen kwijt. Daar is hij heel rustig mee omgegaan." Geruststellende teksten, aangezien het voor de hand ligt dat Keizer het al snel zonder zijn aanvoerder Davy Klaassen moet gaan stellen.

Naast zijn functie bij Telstar is Bliek ook betrokken bij Ajax, vroeger als lid van de supportersraad, tegenwoordig als seizoenkaarthouder. Hij meent in Velsen gewerkt te hebben met iemand die ook Ajax goed past. "Hij doet het met zoveel plezier, en belangrijk is dat hij met verschillende culturen net zo makkelijk omgaat. Dat is bij Ajax heel belangrijk en ik denk dat hij er goed zal uitkomen", analyseert hij.

Toch stuit zijn aanstelling op het nodige cynisme. Telstar eindigde onder Keizer twee keer in de grauwe middenmoot van de Jupiler League. De communicatiechef van Telstar is ervan overtuigd dat hij hen de mond zal snoeren. "Hij past binnen de filosofie van Ajax. Het is belangrijk om te bekijken hoe positief iedereen over hem praat, hoeveel jongens die hier destijds speelden nu (in de buurt van) de Eredivisie spelen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen."

Uiteraard moet een trainer tactisch en communicatief vaardig zijn, maar om het in Velsen twee jaar vol te houden lijkt ook een gezonde portie humor onontbeerlijk. Bliek verzekert ons dat het daarmee wel goed zit. "Hij ging wel mee in mijn zelfspot. We hebben een keer een voetbaltoernooi gehad met sponsoren en hij deed ook mee. Ik denk dat die dag de mooiste was die ik hier beleefd had qua voetbalhumor. Daar kan Marcel prima in meegaan, ook in zijn functie als hoofdtrainer, al weet hij wel zijn grenzen."