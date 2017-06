Mogelijke bestemmingen voor de wondertiener van AC Milan

Gianluigi Donnarumma heeft te kennen gegeven zijn contract bij AC Milan niet te vernieuwen. De achttienjarige keeper geldt als een van de meest veelbelovende sluitposten van zijn generatie en deze ontwikkelingen worden in de Europese top met argusogen bekeken. Zijn verbintenis loopt nog tot volgende zomer, dus het is ofwel nu verkopen, ofwel over een jaar machteloos toezien hoe hij voor niks wegloopt. Wat zijn de mogelijke bestemmingen voor de boomlange tienersensatie?

Juventus

De meest voor de hand liggende optie voor een Italiaanse keeper. De Bianconeri hebben zowat een abonnement op de landstitel in de Serie A en rammelen ook in internationaal verband steeds nadrukkelijker aan de poort. Het enige probleem is dat er nog ene Gianluigi Buffon rondloopt, die zoals het er nu uitziet nog een jaar op de doellijn staat. Die steen gaat zelfs Donnarumma niet kunnen wegrollen, dus dat zal een jaartje reservebank inhouden. Heeft-ie daar het geduld voor?

FC Barcelona

Marc-André ter Stegen is met alle respect van de wereld geen hoogvlieger, en ook met Jasper Cillessen gaat de Catalaanse grootmacht de oorlog niet winnen. Nu heeft de ploeg op wel meer plekken behoefte aan versterking, dus de vraag is in hoeverre een nieuwe doelman prioriteit geniet in Camp Nou. Als ze er werk van maken, lijkt het toch dat ze een kans maken op zijn handtekening.

Real Madrid

Oke, met Keylor Navas staat daar een prima keeper op goal, maar Real Madrid is al zolang een handelshuis dat ze die ook wel weer kwijtraken. Donnarumma is jong, talentvol en gezien de korte resterende contractduur vrij voordelig op te pikken. Als kampioen van Europa staan de Madrilenen als vanouds bovenaan de transfervoedselketen. Pas als Real Madrid geen stappen onderneemt om hem te halen, kunnen andere ploegen realistisch hopen.

Paris Saint-Germain

Nog voordat de oliesjeiks de top van de Olympus bereikten, moeten ze nu lijdzaam zien hoe hun speeltje begint af te brokkelen. AS Monaco werd kampioen, enkele sterspelers willen nu vertrekken. Het is in zo'n situatie gebruikelijk dat de puissant rijke bobo's even een statement willen maken. En hoe kan dat beter door met een enorm salaris een veelbelovende superster in wording te verleiden? Vraag is, wil hij naar de weinig opwindende Ligue 1?

Liverpool

Misschien niet de meest logische link, maar Donnarumma heeft Mino Raiola als belangenbehartiger. En Raiola houdt van pizza's en ven geld. Dat laatste hebben de Engelsen in overvloed, terwijl ze ook Champions League-voetbal in de aanbieding hebben. In het miljardenbal zullen The Reds liever met een betrouwbare keeper als Donnarumma aankomen dan met het weifelende tweetal Simon Mignolet en Loris Karius.