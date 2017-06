Waarom Everton diep in de buidel tast voor Klaassen

Toen Farhad Moshiri Ronald Koeman een jaar geleden naar Everton lokte, beloofde hij de Nederlander gouden bergen. Het gat met de top-zes moest gedicht worden en Koeman kreeg alle middelen om dat te doen. De verbazing na de zomerse transferperiode van 2016 was dan ook groot, toen Everton zich betrekkelijk rustig hield. De ruim 54 miljoen euro die het uitgaf, verdiende het ruimschoots terug met de verkoop van John Stones aan Manchester City. Voor een rustige transferperiode, lijkt dit jaar echter weinig sprake.



Everton leek vorig seizoen nog een beetje te moeten wennen aan de nieuwe transfermarkt. Ook al is de Premier League altijd net iets gekker geweest met spelersbedragen dan de gemiddelde competitie, The Toffees probeerden daar maar mondjesmaat aan mee te doen. Met een goed beleid en gerichte aankopen kan je ver komen, was de gedachte. Terecht, want Everton draaide het laatste decennium over het algemeen prima mee in de subtop. Maar die vlieger gaat nu niet meer op. De prijzen zijn zo gestegen, dat je voor gerichte aankopen tegenwoordig ook diep in de buidel moet tasten. Na enkele rustige transferperiodes lijkt Everton dat spelletje door te hebben en toont het veel meer ambitie op de transfermarkt. De Engelse keeper Jordan Pickford werd bijvoorbeeld al voor ruim 30 miljoen euro weggepikt bij Sunderland.



Daarnaast heeft Koeman nu laten zien het werk bij Everton aan te kunnen. In zijn debuutseizoen werd de Nederlander keurig zevende en heeft hij bewezen dat zijn werk bij Southampton niet op toeval gebaseerd was. Nu mag hij gaan bouwen aan een team. In de winter werden de eerste stenen al besteld, toen Morgan Schneiderlin en de 19-jarige Ademola Lookman van respectievelijk Manchester United en Charlton Ahtletic overkwamen. Komende zomer moet Koeman een fundament hebben staan, waarmee hij de komende jaren vooruit kan. Investeren is daarvoor de enige oplossing.



Met Schneiderlin, Klaassen en kilometervreter Idrissa Gueye lijkt Koeman zijn middenveld voor het komende seizoen in grote lijnen vast te hebben staan. Het is een gebalanceerd en dynamisch middenveld, maar in creativiteit blinkt het niet uit. Dat zou Ross Barkley als rechtsbuiten kunnen compenseren. Een probleem: de Engelsman speelt liever op het middenveld en zijn toekomst op Goodison Park is onzeker. Een ultimatum van Everton om zijn contract te verlengen, liet de 23-jarige in mei volgens The Mirror schieten. Als hij blijft, kan hij als middenvelder wellicht een concurrent voor Klaassen worden. Ook is de club bezig zijn zich te versterken met de IJslander Gylfi Sigurdsson. De middenvelder van Swansea City speelt op dezelfde positie als Klaassen, maar heeft als voordeel dat hij jarenlang ervaring in de Premier League speelt. Ondertussen speelde het 18-jarige talent Tom Davies afgelopen seizoen een prima debuutseizoen in de Premier League. Duidelijk is dat Koeman komend seizoen iets te kiezen heeft.



Met het binnenhalen van Klaassen en Pickford is Everton de zomerse transferperiode voortvarend begonnen. Het lijkt een voorspoed voor wat komen gaat. Met een mogelijk vertrek van sterspeler Romelu Lukaku in het achterhoofd, gaan The Toffees hun team serieus renoveren. De hoop van Everton – een aanval plegen op de top-6 - is zwaar, maar ambitieus. Wat dat betreft had Klaassen geen mooiere uitdaging uit kunnen kiezen.