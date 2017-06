Record na record lijkt deze transferzomer te sneuvelen

Toen Cristiano Ronaldo in 2009 Manchester United verliet voor Real Madrid, dacht iedereen dat het niet gekker meer kon. 94 miljoen voor één speler; waren de Spanjaarden nu helemaal van de zotte? Anno 2017 kijkt niemand er meer van op. Inmiddels zijn twee spelers al voor hogere bedragen van club verwisseld en is de spelersmarkt slachtoffer geweest van een enorme inflatie. Dat een transferperiode verbazingwekkend dure transfers gaat opleveren, is geen verrassing meer. Hoeveel, is tegenwoordig de vraag.



De transferperiode is officieel nog niet eens begonnen, maar de internationale topclubs zijn weer als een raket de startblokken uitgekomen. Manchester City spant de kroon. De Engelsen willen na een teleurstellend debuutjaar onder Josep Guardiola er alles aan doen een kampioenswaardige selectie te hebben. De kosten daarvan, zijn slechts een detail. Het is half juni en Manchester City heeft zich al versterkt met AS Monaco-buitenspeler Bernardo Silva en Benfica-doelman Ederson. Deze grapjes kostte de club respectievelijk 50 en 40 miljoen euro.



The Citizens zijn niet de enige die nu al beginnen met shoppen. Bayern München heeft op zijn beurt nu al zijn transferrecord verbroken. De Duitsers pikten voor 41,5 miljoen euro Corentin Tolisso op bij Olympique Lyon en maakten de Franse middenvelder daarmee de duurste aankoop in de geschiedenis van Bayern. Het record stond vastgesteld op 40 miljoen euro, dat in 2012 voor Javi Martínez werd betaald. Ondertussen betaalde Manchester United al 35 miljoen euro voor Viktor Lindelöf, een Zweedse verdediger van Benfica, en is AC Milan actief. De gevallen Italiaanse grootmacht haalde al vier spelers, waarvan FC Porto-spits André Silva met 38 miljoen euro de duurste is. Afwachten lijkt deze zomer niet de tactiek.



Toch zijn het slechts speldenprikjes voor wat gaat komen. In de geruchtencircuits worden de genoemde bedragen steeds duizelingwekkender. Het record van Paul Pogba, die vorige zomer van 110 miljoen naar Manchester United vertrok, staat nu al onder immense druk. De favoriet om het stokje overhandigd te krijgen, is Kylian Mbappé. De jonge Franse aanvaller maakte afgelopen seizoen indruk in de Champions League en lijkt onhoudbaar voor AS Monaco. Het prijskaartje voor topclubs is echter immens. Bedragen van 130 miljoen euro worden genoemd.



Op dat moment mag Gianluigi Donnarumma zich waarschijnlijk de duurste keeper ter wereld niemand. Het 18-jarige talent verlengt zijn contract bij AC Milan niet en gaat daarom waarschijnlijk deze zomer de Italiaanse club verlaten. Zijn nieuwe bestemming zal veel geld voor hem moeten betalen. Waarschijnlijk meer dan de huidige duurste keeper in de geschiedenisboeken, Gianluigi Buffon, kostte. Hij verruilde in 2001 Parma voor 52 miljoen euro voor Juventus. Overigens zou Manchester United-keeper David de Gea een flinke concurrent voor Donnarumma kunnen zijn, als hij de overstap maakt naar Real Madrid. Volgens Spaanse en Engelse media kan dat deze zomer zomaar gebeuren.



Ook het Nederlandse transferrecord zou er deze zomer goed aan kunnen gaan. De 40 miljoen die FC Barcelona ooit voor Marc Overmars aan Arsenal overhandigde, zijn in de huidige voetbalwereld een schijntje. Mocht Virgil van Dijk Southampton verruilen voor een Engelse topclub, is het record verbroken en waarschijnlijk heel flink aangescherpt. Als Van Dijk blijft, zijn er voldoende alternatieven. Want ook spelers als Quincy Promes en Stefan de Vrij lijken een poging naar het record te kunnen wagen, mochten zij vertrekken.



Natuurlijk maakt een zwaluw nog geen zomer, maar een zwerm zwaluwen zijn toch een vrij goede indicatie. Het transfercircuit draait weer op volle toeren. De vraag is niet of, maar hoeveel records er verbroken gaan worden deze zomer.