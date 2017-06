De nieuwste PANNA! ligt vanaf nu in de winkels!

FEYENOORD

Voor het eerst sinds 1999 (!) werd Feyenoord weer kampioen. PANNA! besteedt ruimschoots aandacht aan de titel. We waren bij de laatste wedstrijd tegen Heracles Almelo, spraken met Dirk Kuyt, met Nicolai Jörgensen, met Eljero Elia. Ook gaven we alle spelers rapportcijfers! Oh ja, en we zetten de loopbaan van Dirk Kuyt voor je op een rij.



XAVI SIMONS

Hij is nog maar veertien jaar. Maar nu al een grote ster bij FC Barcelona. Natuurlijk hebben we het over Xavi Simons. PANNA! zocht het supertalent met meer dan 200 duizend volgers op Instagram op. We vroegen hem naar zijn avonturen in Spanje, hoe hij daar leeft en gaat hij voor Oranje of Spanje spelen?



BAS DOST

BAM! Liefst 34 doelpunten maakte Bas Dost voor Sporting Portugal. PANNA! sprak met de reus, die bijna Lionel Messi afhield van de Gouden Schoen. Een verhaal over doelpunten maken, veel doelpunten maken en heel veel doelpunten maken. Oh ja, en wat zou Messi van Dost vinden? "Ik denk eerlijk gezegd dat de naam Bas Dost hem weinig zegt."



VITESSE

Voor het eerst in de geschiedenis won Vitesse een prijs! De KNVB Beker staat dit jaar in Arnhem. PANNA! sprak met Guram Kashia en Ricky van Wolfswinkel, de helden van de finale tegen AZ. "Wat is dit mooi om mee te maken. Bijna niemand weet hoe hard we hebben gewerkt." Oh ja, weet je wat Guram in de toekomst kan blijven doen?



YANICK VAN OSCH

Het keeperstalent van PSV heet Yanick van Osch. Hij maakte al zijn debuut in de Jupiler League en moet straks Jeroen Zoet opvolgen. PANNA! sprak met hem op het trainingsveld en vroeg waarom hij onder de lat terecht is gekomen. "Ik ben ooit begonnen als spits!" Yanick vertelt wie hij de beste keeper van de wereld vindt en geeft vier tips om een goede keeper te worden.



SUPERKAMPIOENEN

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Overal op de Nederlandse velden werden vorige maand feestjes gevierd en bloemen uitgedeeld. Kampioenen! Wie waren de allerbeste jeugdteams van Nederland? PANNA! zet de superkampioenen op een rij.



VITO VAN CROOIJ

Hij was afgelopen seizoen een van de beste spelers in de Jupiler League. Na de zomerstop is Vito van Crooij in de Eredivisie te zien. Met VVV-Venlo promoveerde het Limburgse talent. PANNA! ging bij hem op bezoek. Vito voetbalde vroeger met de vrienden van zijn broer, die vijf jaar ouder is. "Ik ging er altijd vol in. Dat moest ook wel om mee te kunnen."



EN VERDER:

ONTLEED: MARCO ASENSIO

SUPERSTER: N'GOLO KANTÉ

JILL ROORD: OP NAAR HET EK

NIEUWSFLITS

FACE SWAP

PANNA! LEGEND ZINEDINE ZIDANE

WAT EEN SEIZOEN!

VRAAG HET MATTHY!

CLUBPORTRET: AS MONACO

FINALE EUROPA LEAGUE

PELOTA VOETBALACADEMY

MOPPENTROMMEL

CHAMPIONS LEAGUE

PANNA! REPORT