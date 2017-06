Hoe Mino Raiola Donnarumma en AC Milan uit elkaar dreef

10 maart 2017. AC Milan heeft zojuist met 2-1 verloren voor Juventus. Het was een bloedstollende wedstrijd, waar beide partijen misschien wel vier of vijf keer konden scoren. Dat de Milanezen slechts twee tegentreffers kregen, was te danken aan Donnarumma. De Italiaanse keeper loopt na zijn fantastische wedstrijd naar het uitpubliek toe en kust theatraal het embleem van AC. Het getouwtrek rond zijn toekomst stopte even, de clubliefde zegevierde op de lenteavond in Turijn. Niks bleek minder waar. De kus van Donnarumma was niet meer dan een judaskus.



Het is een moment dat AC Milan-fans terugblikkend Donnarumma zeer kwalijk nemen. De 18-jarige goalie kreeg op dat moment al anderhalf jaar het vertrouwen van de trainers van AC Milan en was uitgegroeid tot een ware publiekslieveling. De fans konden het niet voorstellen, dat hij zijn contract niet zou verlengen. De vraag die heerst in hun gedachtes is luid en duidelijk: wat is er gebeurt?



De escalatie



Op het moment van de heroïsche wedstrijd in Turijn leek het allemaal nog goed te komen. Acht dagen later zou er echter een enorme bom ontploffen onder de situatie. Raiola, de Nederlandse zaakwaarnemer van de Italiaan, haalde tegenover Radio CRC flink uit naar de Chinese eigenaren van AC Milan. “Er zijn Chinese investeerders en Chinese investeerders, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Ik heb met de eigenaren van Internazionale gesproken. Zij hebben duidelijke ideeën om Inter een van de beste zes of zeven clubs van de wereld te maken. Ik ken de eigenaren van Milan niet, maar tot zover zijn zij gewoon om je voor te schamen. Ik hoop dat ze grote dingen kunnen doen met AC Milan. Ik geloof echter niet dat het gaat lukken”, haalde hij uit. “Donnarumma moet gewoon zijn werk doen, dan doe ik de mijne.”

Het contract dat AC Milan voor Donnarumma op tafel legde, was meer dan redelijk. De keeper zou de best betaalde speler in de selectie worden en in vijf jaar meer dan vijf miljoen euro per jaar opstrijken. Hij moest het gezicht worden van een nieuw tijdperk in de clubgeschiedenis. Weg uit de luwte. De top moest weer bestormt worden.



De lucht tussen Raiola en de eigenaren van AC Milan zou echter niet meer helder worden. De zaakwaarnemer had moeite de ambities van de Italiaanse club te geloven en de clubleiding zag door Raiola’s aangelegde bomen het bos het niet meer. Ze zag dat Donnarumma open stond voor een lang verblijf, maar dat zijn zaakwaarnemer de weg erg bemoeilijkte. Afgelopen maandag was de maat voor AC Milan vol. Volgens Italiaanse media omzeilde de clubleiding Raiola en ging het met zelf met Donnarumma in gesprek over zijn toekomst. Toen de belangenhartiger hier op de hoogte van kwam, reageerde hij furieus en dreigde hij de gesprekken af te breken. Uiteindelijk zou Raiola nog in gesprek gaan met AC Milan over zijn cliënt, maar het leed was al geschied. Donnarumma zou zijn contract niet meer verlengen.



Hoe nu verder



Over interesse heeft het wondertalent niks te klagen. In een recent interview met Corriere Dello Sport gaf Raiola aan dat liefst elf clubs belangstelling hebben in de goalie. PSG lijkt op dit moment het meest concreet, maar volgens Sky Italia heeft Donnarumma zijn pijlen op Real Madrid gezet. Zijn wens om voor de Spanjaarden te spelen is zo groot, dat hij momenteel weigert met andere clubs te gaan praten. Geld is slechts een detail, meent het medium.



In Italië is de scheldkanonnade op Raiola begonnen. Velen zien in hem de man die de onderhandelingen tussen Donnarumma en AC Milan in het nauw gedreven heeft en zo een toekomst met de keeper als clubicoon onmogelijk heeft gemaakt. Zijn reputatie als bad guy van de voetbalwereld, is weer actueler dan ooit. Raiola kennende zal hij daar maling aan hebben, wetende dat hij het spelletje met AC Milan op zijn kenmerkende manier gespeeld heeft. Zijn commissie bij Donnarumma’s komende transfer, zal niet mals zijn. Hate the game, not the players.