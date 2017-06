Zij gingen vader en zoon Cruijff voor

Maar de Cruijff-Cruijff is natuurlijk de bekendste tot dusver. Sinds 2012 werkte Jordi reeds als technisch directeur voor Maccabi Tel Aviv. Nadat hij besloot dat trainer Lito Vidigal na een kortstondig dienstverband toch niet de juiste trainer voor de Israëlische topclub was, besloot hij zichzelf door te schuiven naar de trainersstoel.



Vader Johan trad in 1985 aan als trainer bij Ajax, dat Aad de Mos aan de kant had gezet. Officieel bezat hij de verlangde papieren niet, waardoor de functie technisch directeur werd gecreëerd. Rond de winterstop ontving Cruijff toch dispensatie van de KNVB om het eerste elftal te trainen. Spitz Kohn en Cor van der Hart fungeerden als stromannen, waarna Cruijff in januari 1986 toch toestemming kreeg van de Nederlandse voetbalbond om als hoofdcoach op te treden.





In 1988 nam hij het trainersstokje bij FC Barcelona op, ondanks dat de in Spanje vereiste drie jaar ervaring als hoofdcoach ontbrak. In acht jaar tijd pakte hij vele prijzen met zijn totaalvoetbal in Camp Nou. Met zijn Dream Team won hij de Europa Cup I (vrije trap Ronald Koeman!), de Europa Cup II, drie keer de landstitel, de Copa del Rey en drie keer de Supercoppa. Bij zijn vertrek, door de toenmalige clubleiding geforceerd door het in het geheim benaderen van Bobby Robson, was hij de langst in dienst zijnde trainer uit de clubhistorie.



Bobby en Bryan Robson

We kennen Bobby Robson natuurlijk van zijn dienstverbanden bij PSV, maar die vormden slechts een minihoofdstuk uit zijn rijke trainerscarrière. In januari 1968 werd hij na een lange voetballoopbaan aangesteld als manager van Fulham. Geen gelukkige periode. Bij Ipswich Town schepte hij van 1969 tot 1982 echter de FA Cup (1978) en UEFA Cup (1982) binnen. Daarna fungeerde hij acht jaar lang als bondscoach en nam hij afscheid met een halve finaleplek op het WK van 1990 in Italië.





Buiten zijn twee dienstverbanden bij PSV trainde hij ook Sporting Portugal, FC Porto, FC Barcelona en Newcastle United. Een periode waarin hij vier landstitels, twee bekers en de Europa Cup II veroverde. In 2004 zwaaide hij af als trainer. Op 31 juli 2009 overleed hij aan de gevolgen van longkanker.



Zoon Bryan speelde liefst negentig interlands voor de Engelse nationale ploeg en droeg liefst dertien seizoenen het shirt van Manchester United. Als trainer was hij minder succesvol. In 1994 nam hij het stokje op bij Middlesbrough. De club was hij zeven jaar trouw. Daarna volgden minder lange dienstverbanden bij Bradford City, West Bromwich Albion en Sheffield United. Van 2009 tot 2011 was hij bondscoach van Thailand.



Martin en Dennis Haar

Een bijzondere situatie afgelopen seizoen. Martin Haar leidde Jong AZ met zeven straatlengtes voorsprong naar de titel in de Tweede Divisie. Zoon Dennis stond als assistent-trainer met AZ in de finale van de KNVB Beker. Hij nam het stokje bij het eerste elftal al eens over toen trainer John van den Brom geschorst was en ook in 2011 als interim-trainer na het ontslag van Gertjan Verbeek. Al zal Dennis na zes jaar niet meer op de trainersbank bij AZ plaatsnemen.





Na de zomer begint hij in Eindhoven als hoofdtrainer van Jong PSV. Vader Martin werkt al sinds 1997, met uitzondering van een jaar Bad Bleiburg in Oostenrijk, in Alkmaar. Drie keer was hij interim-trainer na het ontslag van de toenmalige hoofdtrainer.



Brian en Nigel Clough

Nadat hij op 29-jarige leeftijd vanwege een afgescheurde kruisband moest stoppen als profvoetballer, pakte Brian Clough het trainersstokje op bij Hartlepool United. Twee jaar later stapte hij met assistent Peter Taylor over naar Derby County. Het duo promoveerde met de club naar de Eerste Divisie waar de club direct titelkandidaat werd. In 1972 kon het feestje ook worden gevierd.





Na korte teleurstellende avonturen bij Brighton en Leeds United trad hij in januari 1975 aan bij Nottingham Forest. Die club bleef hij liefst achttien (!) jaar trouw. Twee keer veroverde hij met de club de Europa Cup I. Ook won hij vier League Cups. Zoon Nigel Clough traint nu voor de tweede keer Burton Albion. In december 2015 trad hij aan als opvolger van Jerrel Hasselbaink. Eerder trainde hij de club tussen 1998 en 2009. Ook was hij trainer van Derby County (2009-2013) en Sheffield United (2013-2015).



Dusan Uhrin en Dusan Uhrin Jr

In 1996 leidde Dusan Uhrin de nationale ploeg van Tsjechië bijna naar de Europese titel. In de extra tijd verhinderde een oerlelijk doelpunt van de Duitse antiheld Oliver Bierhoff dat succes. De 'oude' Uhrin heeft vele clubs en successen op zijn CV staan, zoals Sparta Praag, AIK Solna, AEL Limassol, APOEL Nicosia en Maccabi Haifa. In 2009 sloot hij af bij Slovan Bratislava.





Zijn zoon Dusan, 24 jaar jonger, is ook alweer vijftien jaar trainer. Hij voetbalde voor enkele kleine clubs, maar begon in zijn huidige functie direct bij (voormalig) topclub Bohemians Praag. Daarna trainde hij Mladá Boleslav (twee keer), Politehnica Timisoara, CFR Cluj, AEL Limassol, Dinamo Tblisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk en Slavia Praag. Een Georgische landstitel en beker staan er op zijn naam.